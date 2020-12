Close

5 cosas que no sabías de Guadalupe, la mamá de Jennifer López La actriz y cantante Jennifer López recién celebró por todo lo alto el cumpleaños 75 de su mamá. Conoce mejor a Doña Guadalupe. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López recién sorprendió a su mamá por su cumpleaños 75. La actriz y cantante de origen puertorriqueño celebró a su madre Guadalupe Rodríguez con una fiesta familiar que incluyó comida, música, globos y mucho amor. Mira estos cinco datos curiosos sobre la guapa cumpleañera. Image zoom Jennifer Lopez y su madre Guadalupe | Credit: (Photo by Jackson Lee/GC Images) 1. A veces enloquece a su famosa hija En una entrevista con Entertainment Tonight JLO habló sobre su progenitora, con quien aparece en la nueva campaña publicitaria de Coach junto a sus mellizos Max y Emme. "Todo lo que hago con mi mamá es realmente divertido", dijo la estrella de Hustlers. "Aunque ella me vuelva loca, como todas nuestras mamás nos vuelven locos", bromeó la también empresaria de 51 años. Image zoom 2. Doña Lupe sabe bailar Su madre la ha inspirado de muchas maneras. "De ella heredé todos mis movimientos al bailar", confesó López. "Mi mamá es realmente la persona que nos inculcó el amor por la música a mis hermanas y a mí". Image zoom Credit: Robert Kamau/GC Images 3. Fue una madre joven JLO añadió que su madre la tuvo a temprana edad. "Ella fue una madre joven, se casó cuando tenía 20 años", contó. "Ella tuvo a mi hermana cuando tenía 21 años. Nos había tenido a todos nosotros a la edad de 26, así que todos crecimos juntos. Era como vivir con una adolescente, para ser honesta", añadió. 4. Fue maestra Rodríguez fue una maestra de kindergarten y enseñó a sus hijas a trabajar duro para lograr sus sueños. "Ella quería que fuéramos independientes. Ella no quería que tuviéramos que depender de un hombre para nada porque eso fue lo que le enseñaron a ella", dijo la actriz de la comedia romántica Marry Me. Image zoom Credit: Robert Kamau/GC Images 5. Le enseñó secretos de belleza Al lanzar su nueva línea de productos para la piel JLO Beauty, López confesó que había aprendido un gran secreto de su madre y su tía, a usar el aceite de oliva para cuidar su radiante rostro.

