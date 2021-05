Madre de Jenni Rivera revela que será operada. "Si hay algo malo que me lo quiten" Rosa Saavedra, la madre de la fallecida Jenni Rivera, tendrá que regresar al hospital para practicarse una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos años, Rosa Saavedra libró una fuerte batalla contra el cáncer de mama. Sin embargo, por hacer frente a esta enfermedad dejó a un lado una afección que sufría en la tiroides tiempo atrás de que le detectaran dicho padecimiento. Ahora, la madre de Jenni Rivera deberá someterse a una cirugía de tiroides. "[Me van a operar] de la tiroides. Lo que pasa es que este problema lo tenía antes de que tuviera el cáncer y [los médicos] atacaron primero el cáncer, y ahora seguimos con esto. Tenía miedo, pero pues, ni modo", explicó Saavedra al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). "No estaba tan grande cuando [me lo detectaron], fue hace seis años cuando tenía el cáncer, pero gracias a Dios y a una doctora que me puso células madre de tiburón me alivié [curé]". De acuerdo con la matriarca de la famosa dinastía, le habían encontrado, con anterioridad, un pequeño tumor en la tiroides que había descuidado. Por lo tanto, espera que la intervención quirúrgica sirva para que le retiren cualquier masa que pueda ser perjudicial para su salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había una bolita, una pelotita [en la tiroides], pero no sé ahora cómo esté porque no me han hecho otro ultrasonido ni me han metido en las máquinas", explicó. "Entonces, vamos a ver qué hay y si hay algo malo que me lo quiten, para qué lo quiero". Mientras tanto, Rosa Saavedra disfruta de tener su propia emisión de cocina en YouTube titulada La cocina de la gran señora, en la que prepara diferentes recetas.

