¿Por qué Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, no asistió a la Primera Comunión de su nieta?

El fin de semana pasado, se llevó a cabo la Primera Comunión de Elisa Marie, la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto; quienes se reúnen pocas veces desde su divorcio. Si bien parece lógico que la actual pareja del actor, Irina Baeva, no asistiera, causó extrañeza que Rosalba Ortiz, la madre de la histrión, estuviera ausente; lo cual, ha generado una serie de especulaciones. Por ello, es la propia abuela de la niña quien explicó la razón de su falta a tan importante evento.

“Nunca me voy a perdonar que se me haya olvidado el día. No fui”, explicó Ortiz a los medios de comunicación. “Nunca me lo voy a perdonar. Discúlpame hija [Geraldine Bazán], se me olvidó. Lo que pasa es que me quedé que [sus nietas] se iban a ir tres semanas con su papá [Gabriel Soto] y se me olvidó. Pensé que era dentro de 15 días”.

La madre de la intérprete de Verónica en la telenovela Dueños del Paraíso desmintió que su inasistencia fuera producto de una mala relación con Bazán y Soto. Aseguró que fue un terrible descuido de su parte y nada más; no pudieron avisarle porque su teléfono celular se quedó en casa mientras ella estaba trabajando y se enteró después de que había concluido el evento.

“No, no [hay una mala relación con su hija y su exyerno]”, advirtió. “Ya estoy en edad de que se me olvidan las cosas. Se me olvidó. Es imperdonable porque es solo una vez en la vida. Bueno, todavía me queda Miranda”.

Rosalba Ortiz envió un mensaje de disculpa a su nieta Elisa Marie. Aseguró que Gabriel Soto siempre estará presente al lado de Geraldine Bazán en eventos de las niñas.

“Mi linda Elisa, discúlpame”, mencionó. “Me voy a arrepentir toda mi vida”.