Madre de Geraldine Bazán pide a Gabriel Soto que no ponga en peligro a su hija y nietas ¿por qué? Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, hizo un llamado a su exyerno y padre de sus nietas, Gabriel Soto para que no haga pública información sensible que pone en riesgo a su familia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Gabriel Soto dio a conocer que había ganado una demanda millonaria a una revista mexicana por información sobre su relación sentimental con Irina Baeva. Ante ello, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, le pidió a su exyerno ser más reservado con sus ingresos económicos porque lo considera peligroso para su hija y nietas. "Por favor Gabriel no digas cuánto te ganas en las demandas porque a quien arriesgas es a mi familia. Di que es para ti y que son tus cosas", advirtió al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Ya te he dicho miles de veces 'párale, calla'. Ya tu vida está bien. Sigues siendo nuestra familia porque eres el padre de las niñas y siempre lo serás, pero por favor ya ni la menciones [a Geraldine Bazán]", mencionó. "Te felicito [por ganar]. Pero ahí, en esa demanda, la que más fue ofendida y humillada fue mi hija". Respecto a quienes señalan a la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos de aprovecharse de su exmarido con el dinero que otorga para la manutención de las niñas, Elisa Marie y Alexa Miranda, la empresaria comentó que también son especulaciones. "Lo que recibe Geraldine todo lo deduce de impuestos Gabriel, no se le quita un pelo ni se queda sin comer él", aclaró. Geraldine Bazan, su madre Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Credit: Rosalba: Instagram/Geraldine Bazan; Otras fotos: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo se le deduce de impuestos. La pensión alimenticia completa se deduce de impuestos. Totalmente las vacaciones se deducen de impuestos", explicó. "Por favor no estén martirizando, criminalizando, victimizando a mi hija por ello". Rosalba Ortiz cerró el tema enviando un mensaje a los criminales. "Señores que se dedican a la delincuencia organizada no es mi hija quien tiene dinero, ni nosotros nos ganamos nada", concluyó.

