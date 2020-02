Madre de Geraldine Bazán le manda un mensaje a Gabriel Soto. "¡No estás bien asesorado!" Rosalba Ortiz ha vuelto a hablar y sus palabras tienen un mensaje directo para el que fuera su yerno, al que asegura no reconocer desde hace tiempo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como buena madre que es, Rosalba Ortiz defiende a sus hijos, en este caso a Geraldine Bazán. Cada vez que habla suelta una nueva bomba, pero ella se siente libre de hacerlo porque lo cuenta siempre desde el respeto y dando su opinión de forma respetuosa. En esta ocasión ha expresado abiertamente que Gabriel Soto no tiene nada que ver con la persona que ella conoció hace años. Considera que todo lo que escribe está muy preparado y le falta naturalidad. “Ya están sus textos tan estudiados y aprendidos que no estás bien orientado querido Gabriel, no estás bien asesorado”, le advirtió frente a las cámaras de los distintos medios que la esperaban a la salida de un evento. “No le reconozco, antes se me hacía más natural, más fresco”, añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosalba insiste en que nadie se mete con que si Gabriel tiene una pareja o no, eso es ley de vida, lo que no le parece correcto es la actitud que Irina Baeva tuvo con su hija, a quien asegura haber hecho mucho daño. “Se encargó de estar haciendo bullying y todavía lo sigue haciendo y él todavía la está reforzando”, dijo sin pelos en la lengua. Image zoom El gesto de su cara cambia para bien cuando le hablan de su nieta, Elissa, y sus pinitos como actriz al lado de su mami en un nuevo proyecto que comienza en Estados Unidos. “Me encanta la idea, mi hija empezó a los 5 años”, expresó feliz de la vida. “Y qué más arropada que de su propia madre”, concluyó. Advertisement

Close Share options

Close View image Madre de Geraldine Bazán le manda un mensaje a Gabriel Soto. "¡No estás bien asesorado!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.