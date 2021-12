Madre de Eleazar Gómez justifica que su hijo golpeara a Tefi Valenzuela: "Si la golpeó o no sería por algo" Tras estar en la cárcel por haber golpeado a Tefi Valenzuela, su entonces novia, Eleazar Gómez estuvo en prisión. Su madre, Melissa Sánchez, salió en su defensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La violencia física que Eleazar Gómez realizó en contra de Tefi Valenzuela tuvo como resultado una denuncia que lo llevó en prisión por varios meses. Tras recuperar su libertad, el actor está tratando de recuperar su vida y carrera profesional, aunque se ha mantenido reacio de hablar con la prensa. Sin embargo, su madre, Melissa Sánchez, considera que su hijo fue provocado a esa acción. "Si la golpeó o no la golpeó sería por algo; porque él de la nada no golpea a nadie. Obviamente [Tefi Valenzuela la provocó]. Era todo muy preparado yo creo", advirtió Sánchez a los medios de comunicación. "El día que la conocí, no me cayó nada bien. La vi un rato y con eso me bastó". La señora confesó que tiene un sentimiento negativo contra la influencer porque "nos dejó pobres" y reveló que ya se le pagó lo que determinaron las autoridades. [A Tefi Valenzuela] Le quiero cortar… no, mejor no digo qué le quiero hacer", advirtió. "No la perdono de nada. No soy Dios para perdonar. Ni como madre, ni como nada, no puedo perdonar porque no soy Dios", enfatizó. "En la casa no se nombra para nada". Eleazar Gómez Eleazar Gómez | Credit: Instagram Eleazar Gómez (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Melissa Sánchez asegura que "Eleazar es un caballero" y "no sé qué relación hay entre él y sus novias"; sin embargo, como su hijo "lo siento igual" dedicado a su trabajo y preocupado por que ella esté bien. "Siempre lo he visto igual y, fuera de todo esto qué pasó, lo sigo viendo igual", dijo. Eleazar Gomez Tefi Valenzuela Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela "Para nada [es violento]. Cero violencia, es súper romántico, se pasa de cariñoso", concluyó. Mientras tanto, Eleazar Gómez busca impulsar su carrera como cantante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Eleazar Gómez justifica que su hijo golpeara a Tefi Valenzuela: "Si la golpeó o no sería por algo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.