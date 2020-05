"Edith ya no me viene a ver". La madre de la fallecida actriz piensa que está viva Doña Ofelia espera la visita de su hija. La amiga de la familia, Lorena Velázquez cuenta que todavía no se ha hecho a la idea de su marcha. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando está a punto de cumplirse un año de su muerte, hay alguien que todavía no ha asimilado su partida. Se trata de Doña Ofelia, la mamá de Edith González. Según la amiga de toda la vida de la familia, Lorena Velázquez, la matriarca tiene un profundo dolor y no asimila la marcha de la actriz. Tal es así que todavía tiene el halo de esperanza de verla pasar por la puerta. "Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es: 'ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?", ha expresado la también actriz con tristeza al programa De Primera Mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unión entre madre e hija siempre ha sido muy especial. Prueba de ello son las constantes palabras de amor, respeto y cariño de la protagonista de Corazón salvaje a su progenitora en las redes. "Gracias por enseñarme que nada es más importante que vivir y reír", le escribió una vez Edith. Según Velázquez, Doña Ofelia no ha podido superar esa pérdida. "Para ella no ha muerto". Su partida la sumió en una depresión de la que parece no ha salido todavía. Ahora, explica la actriz, todo es más complicado pues, debido al coronavirus, la mujer tuvo que ser trasladada a un centro especial donde le atienden y dan todo los cuidados. Con la cuarentena sus familiares más cercanos no podían ir a visitarla así que en estos momentos está bajo vigilancia y en buenas manos.

