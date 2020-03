La madre de Cristiano Ronaldo operada de urgencia: sufre derrame cerebral Dolores Aveiro, de 65 años, y madre del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, sufrió un derrame cerebral: fue operada de urgencia. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dolores Aveiro, madre del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, ha sido operada de urgencia luego de sufrir un derrame cerebral. Así lo confirman medios portugueses al reportar que la madre del capitán del Club Juventus de Turín se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Nelio de Mendoça, ubicado en la isla de Madeira y próximo a la localidad de Funchal donde la mujer de 65 años reside a tiempo completo. De acuerdo al diario local Jornal da Maderia Aveiro se encuentra estable y consciente, tras practicársele una trombectomía mecánica. Dicho procedimiento es sumamente delicado y se realizó para solucionar la obstrucción de la arteria que impedía la circulación correcta de la sangre a su cerebro, según indicaron médicos encargados de la cirugía. Cristiano Ronaldo y su madre, Dolores Aveiro, en mayo pasado en el estadio Allianz de Turín: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto se enteró de las noticias Ronaldo viajó hacia Maderia para estar al lado de su madre. Así mismo, sus hermanas Elma y Katia -también residentes en Funchal- se han desplazado para estar al lado de su madre para estar a su lado. Hace justamente un año, Aveiro reveló que volvía a padecer cáncer del seno. “Me operaron otro pecho en Madrid”, explicó en febrero a un programa de radio luso. “He recibido ratioterapia y ahora estoy luchando por la vida”. La madre de Ronaldo ya había padecido cáncer de mama: en 2007 fue diagnosticada y posteriormente se sometió a un tratamiento en el que le extirparon uno de sus pechos. Esperamos su pronta recuperación. Advertisement

