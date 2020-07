Madre de Carolina Sandoval rompe el silencio: "Mi hija tiene un corazón maravilloso" La progenitora de la carismática periodista venezolana compartió un vídeo a través de las redes sociales en el que confirma que tiene Parkinson. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amalia Guzmán, la madre de Carolina Sandoval, se apoderó este lunes de las redes sociales de su hija para confirmar de viva voz que tiene la enfermedad de Parkinson, un trastorno degenerativo que afecta al sistema nervioso de manera crónica y progresiva. "Hoy quiero hablarles de corazón de lo que está pasando en nuestra casa y confirmarles que me diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson", dijo Amalia. "Este diagnóstico lo hago público con el fin de ayudar a despertar conciencia para que otras familias latinas que están pasando por lo mismo no se sientan solas. Y que, por cierto, juntos podamos aprender sobre el tema poco a poquito, porque tampoco sé mucho, y cómo luchar para salir adelante". La progenitora de la periodista venezolana explicó que se encuentra bajo tratamiento médico. "Y lo voy a seguir para sentirme bien como hasta ahora he estado. ¿Que me tiembla la mano un poquito? Bueno muchas veces hay gente que escribiendo les tiembla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amalia también salió en defensa de su hija, quien se encuentra desde la semana pasada en el ojo del huracán tras su repentina 'salida' del programa Suelta la sopa (Telemundo). Sin mencionar lo sucedido entre la periodista y el show de entretenimiento de la cadena de habla hispana y que le habría costado su puesto de trabajo, la madre de Carolina pidió a la gente no juzgar sin conocer realmente lo que sucede de puertas para adentro. "Cuando alguien hace algo no sabemos el porqué. Nosotros no nos debemos convertir en jueces", señaló. "Ustedes no se pueden imaginar todas las cosas que Carolina hace. Se dedica mucho a hacer obras [de caridad], que yo no tendría que estarlo diciendo porque lo que hace la mano derecha no lo debe saber la izquierda, pero mi hija tiene un corazón maravilloso". Amalia también habló de la pasión que siempre tuvo Carolina por el mundo de la comunicación y subrayó la carrera ‘maravillosa’ que ha hecho’. "En Venezuela maravillosamente bien y aquí igual. Donde ha trabajado lo ha hecho bien y cuando no ha trabajado de periodista también lo ha hecho bien", aseveró. La progenitora de 'La venenosa' destacó además lo buena hija que es Carolina y lo unidas que siempre han estado. "A esa hija mía la abrazo, la abrazaré y estaré con ella para todo y ella conmigo, al igual que mi otro hija", afirmó. "Mis amores recuerden que siempre la familia es lo primero".

Madre de Carolina Sandoval rompe el silencio: "Mi hija tiene un corazón maravilloso"

