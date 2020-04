Tras estar convencida de que existen habitantes en otros planetas, hace veintinueve años Diana Perla Chapa, madre de la cantante Tatiana, creó el OVNI Club Nuevo León, en el que se reúnen personas que creen en la existencia de extraterrestres como ella. Desde entonces ha buscado evidencias y estudiado casos al respecto, tal como ocurrió con un policía que asegura haber visto a un ser interplanetario.

“Este policía se desmayó del susto”, explicó Chapa al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Le hicieron todas las pruebas posibles. El muchacho no tenía nada, no era borracho, no tenía alcohol [en el organismo], no estaba drogado, no estaba bajo la influencia de ninguna droga o medicina”.

El 17 de mayo del 2006, Chapa tuvo su propia experiencia con un objeto volador no identificado en el Cerro de las Mitras en Monterrey, Nuevo Léon. La señora pudo documentar su experiencia en video, el cual ya fue autentificado por los expertos en esta materia.

“Fíjate como flota o vuela, y nunca cambia la velocidad, no cambia la altura. En ese lugar no puedes volar nada, no puede acercarse un helicóptero, mucho menos un parapente o un papalote, nada, porque la corriente es tan fuerte que te avienta a kilómetros. Y este objeto ni se mueve. ¿Cómo te puedes explicar eso?”, reportó. “Nunca ha habido explicaciones de ese video y está considerado como el décimo de los videos más extraños en el mundo”.

De acuerdo con Diana Perla Chapa, especialistas aseguran que ese ovni es real porque no logran identificar de qué se trata.

“Entrevisté a un piloto y me dijo ‘de ninguna manera, nada que yo conozco puede flotar o volar así’. Entrevisté a un astrónomo y me dijo ‘pues eso entra en la categoría de ovni, objeto volador no identificado’ ”.