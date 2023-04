Madre del primogénito de Camilo Sesto asegura que su hijo corre peligro

"No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera", comentó Ornelas al programa español Fiesta (Telecinco). "Pero me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante".

"No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente. No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan", explicó. "Con mi hijo antes se podía hablar, pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado".