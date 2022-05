Madre de Blac Chyna organiza colecta para ayudar a su hija a apelar fallo en su contra La dominicana Shalana Hunter, conocida popularmente como Tokio Toni, pide la friolera de $400,000 para seguir peleando contra las Kardashian en demanda por difamación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shalana Hunter (L) and Blac Chyna at the 2017 BET Awards Shalana Hunter y Blac Chyna | Credit: Bennett Raglin/Getty Images for BET La derrota sufrida este lunes en corte por parte de Blac Chyna en contra de la familia Kardashian-Jenner al parecer le ha dejado una herida profunda y ahora la ex de Rob Kardashian estaría buscando el modo de apelar la decisión del juez en su demanda por difamación para contraatacar. Lógicamente para ello la influencer -cuyo nombre de pila es Angela White— necesitaría mucha plata. Por ello, su madre, Shalana Hunter —conocida popularmente como Tokyo Toni— habría corrido en su ayuda organizando una colecta para pagarle a sus abogados. Cheering for Chyna (animando a Chyna) es el nombre de la colecta que la mujer nacida en Santo Domingo, República Dominicana, estableció en GoFundMe y por medio de la cual busca recaudar la friolera de $400,000 para coordinar la apelación legal, según indica The New York Post. Hasta el momento van $790 dólares en el fondo surgido en dicha plataforma este martes. Blac Chyna habría compartido en su Instagram el post que posteriormente desapareció. Shalana Hunter armó tremendo escándalo a finales de abril cuando durante una de las audiencias del juicio estalló contra el magistrado a cargo diciéndole "Voy por ti". Posteriormente fue explusada de la sala de petición del abogado de la familia Kardashian-Jenne, según informaron múltiples fuentes. El post de la dominicana Tokyo Toni con el que busca ayuda para su hija Blac Chyna: Blac Chyna y su madre Shalana Hunter Credit: GOFUndMe La mujer es empresaria y bailarina y se ha distinguido por su fuerte carácter: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2017, la exstripper Blac Chyna presentó una demanda contra la familia Kardashian-Jenner alegando que varios de sus miembros, incluyendo la matriarca Kris Jenner, influenciaron en la cancelación del reality que protagonizaba junto al padre de su hija, Rob & Chyna. La mujer alegaba que debido. a ello sufrió una pérdida millonaria de ingresos. En tribunales el caso destapó feos aspectos de la relación entre Blac Chyna y su ex, así como su mala química con las Kardashian-Jenner. Al final, mientras las Kardashian desfilaban en la alfombra roja de la Gala del Met, celebrada este lunes en Manhattan, un juez en Los Ángeles le atestaba el duro golpe a Chyna desestimando la demanda para afirmar que no hubo difamación alguna. ¿En qué irá a parar esto?

