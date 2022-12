Madre de Bárbara de Regil reacciona de manera inesperada al enterarse que la actriz podría estar embarazada La forma en que la señora Gabriela Alfaro e pronunció ante un nuevo embarazo de su hija Bárbara de Regil causó la sorpresa de propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una sorpresa resultó para propios y extraños cuando, el 28 de diciembre de 2022, Bárbara de Regil dio a conocer, en una historia de su cuenta de Instagram, una imagen de un ultrasonido con la imagen de un bebé la frase "Fernando Schoenwald y yo les tenemos una noticia"; además, de un corazón rojo. De inmediato se dispararon las alarmas y se aseguraba que la actriz estaba esperando un bebé. Cuando su madre, Gabriela Alfaro, se enteró tuvo una reacción inesperada para la protagonista de la teleserie Rosario Tijeras. "Pendeja ¡¡¡se me fue el café por los oídos!!!", mencionó la señora en un mensaje que le envió a su hija al chat. A lo que la famosa mencionó que "se armó la quesadilla [el conflicto]" y puso emoticones riendo a carcajadas. La realidad es que la estelar de la telenovela Cabo no está en espera de un segundo hijo, todo se trató de una broma por el Día de los inocentes, que se celebra en México, y donde las personas suelen hacer este tipo de chanzas con el fin de divertirse y pasar un momento de entretenimiento. Barbara de Regil Barbara de Regil | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que la también modelo es madre de una jovencita de nombre Mar que tiene 18 años y está estudiando la universidad y se ha convertido en una influencer de moda y maquillaje; a la cual, ha criado como madre soltera desde que dio a luz cuando tenía 17 años. Bárbara de Regil De hecho, Bárbara de Regil, quien tiene ocho años de relación sentimental con Fernando Schoenwald, no descarta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre y lo ha comentado públicamente en repetidas ocasiones; aunque quizá ahora deba esperar a concluir sus compromisos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Bárbara de Regil reacciona de manera inesperada al enterarse que la actriz podría estar embarazada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.