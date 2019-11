La mamá de Ana Bárbara regaña a la cantante por lucir un vestido demasiado revelador. ¡Mira la foto! ¿Qué le dijo la madre de Ana Bárbara a su hija por un escotado vestido que lució la cantante mexicana? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ana Bárbara compartió en Instagram un regaño que le dio su mamá por lucir un vestido demasiado revelador según la doña. "Este vestido así va o te lo están armando apenas?", se escucha decir a la madre de la cantante en un audio que ella compartió en sus redes sociales. "Enseñas mucha chicholina", bromeó la madre de Ana Bárbara sobre el escote. Image zoom Omar Vega/Getty Images "Así es. ¿Por qué? ¿No te gustó?", le contestó la cantante en un mensaje que compartió en Instagram y su madre le responde: "Ay hijita, pues se te ve el cuerpo muy bonito como lo tienes," pero vuelve a insistir que es demasiado sexy. Su madre se refería a un vestido negro con lentejuelas y un lado transparente que dejaba ver parte de los senos y el vientre de la guapa artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Colegas como Olga Tañón comentaron en el post, que ha causado sensación en las redes sociales por el simpático regaño de su mami. "Tápese muchacha", bromeó la merenguera puertorriqueña. Maribel Guardia también comentó, opinando que Ana Bárbara luce "bella" con su traje, mientras que la cantante Victoria La Mala le regaló varios emojis de llamas de fuego. ¡Sin duda si alguien tiene un cuerpazo para presumir esa es la cantante grupera! Advertisement

