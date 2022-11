La madre de Chyno lo visita en la nueva clínica de rehabilitación: "No me gustó como está" Alcira Pérez está supuesta a declarar ante un tribunal de justicia de su país sobre la situación de salud que atraviesa el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras una súplica pública, la madre de Chyno Miranda finalmente pudo visitar a su hijo en la nueva clínica de rehabilitación a la que fue trasladado por órdenes de un tribunal de justicia de Venezuela. Alcira Pérez esperó tres horas para poder compartir con el cantante durante su primera visita a la clínica El Cedral donde se encuentra. Durante la visita limitada a una hora que le fue permitida, madre e hijo estuvieron vigilados por personal de la clínica en todo momento, según declaró a la prensa de su país. Pero la supervisión forzada pasó a un segundo plano al encontrar a su hijo aparentemente dopado y realizando cosas que afectan su salud. "No me gustó como está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él, entonces él no puede estar aquí", declaró tajante a los medios que la entrevistaron a la salida de la clínica. "Yo tengo que llevármelo, en su momento debido… no le conviene estar aquí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Mezcalent La madre aseguró que hará todo lo posible por recuperar el control de las decisiones sobre la vida de su hijo. "Voy a cambiarlo [de clínica] por supuesto, me lo tengo que llevar de aquí, yo soy su mamá. Aquí no hay nadie que me pueda impedir que me lo lleve porque yo soy su madre", expresó. "Voy a acudir a los tribunales porque a mí me parece que esto es un abuso y una falta de respeto". La situación que vive el cantante se ha convertido en una disputa familiar entre su novia Astrid Torrealba Falcón y Pérez, ya que la mamá culpa a la joven de lo que está viviendo su hijo. "Yo la traté muy bien a ella y le pedí que se sanara y que se curara para que pudiera estar cerca de mi hijo porque yo necesito una persona sana [de drogas] que esté con él para que mi hijo sea feliz y viva feliz y sano", externó. "[El] tiene sus problemas lastimosamente". La madre deberá declarar ante la fiscalía esta semana, de acuerdo a Despierta América (Univision).

