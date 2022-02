"Estaba lidiando con una depresión": revela la madre de la fallecida ex Miss USA Cheslie Kryst La madre de Cheslie Kryst reveló que su hija estaba atravesando una gran depresión que mantuvo oculta cuando se quitó la vida el pasado domingo en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cheslie Kryst Cheslie Kryst | Credit: Cheslie Kryst/Instagram La madre de la fallecida ex Miss USA Cheslie Kryst habló por primera vez luego de que su hija se quitara la vida tras lanzarse desde un rascacielos de Nueva York. , y reconoció que su hija estaba atravesando una gran depresión que mantuvo oculta. "Nunca he conocido un dolor tan profundo como este. Estoy cambiada para siempre", escribió April Simpkins en Instagram. "Hoy, lo que nuestra familia y amigos sabían en privado era la causa de la muerte de mi dulce bebé, Cheslie, se confirmó oficialmente. Si bien puede ser difícil de creer, es cierto. Cheslie llevó una vida tanto pública como privada. En su vida privada, estaba lidiando con una gran depresión que ocultó a todos, incluido a mí, su confidente más cercano, hasta muy poco antes de su muerte", aseguró. La madre afirmó que ella y el resto de la familia extrañan de la fallecida "su risa, sus sabias palabras, su sentido del humor y sobre todo sus abrazos". "Extrañamos todo eso, extrañamos todo de ella. Ella era una parte vital de nuestra familia, lo que hace que esta pérdida sea aún más desoladora", dijo. "Cheslie: para el mundo eras un sol envuelto en sonrisas. Hablábamos, hacíamos FaceTime o nos enviábamos mensajes de texto todo el día, todos los días. Eras más que una hija, eras mi mejor amiga. Hablar contigo fue una de las mejores partes de mi día. Tu sonrisa y tu risa eran contagiosas", sostuvo. "Te amo niña con todo mi corazón. Te extraño desesperadamente. Sé que algún día estaremos juntos de nuevo. Hasta entonces, descanse tranquilo y en paz", añadió. La madre de la también abogada pidió a los seguidores y amigos que, en lugar de flores, hicieran cualquier donación a Dress for Success, una organización que proporciona ropa adecuada para entrevistas de trabajo a mujeres de bajos ingresos y con la que Kryst colaboraba. También exhortó a todas aquellas personas que tengan pensamientos suicidas, comunicarse con la línea directa nacional de prevención del suicidio al 800-273-8255. Al parecer, la ex Miss USA y su madre tenían una magnífica relación. Simpkins es una fisiculturista que se mantiene en muy buena forma a pesar de tener seis hijos. Según se puede ver en su cuenta de Instagram, solía compartir los momentos más importantes de la vida de Kryst. Ambas compartieron fotos juntas en la playa; el día en que la joven de 30 años se hizo abogada; o junto al resto de la familia en las festividades de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kryst se suicidó el pasado domingo saltando al vacío desde su apartamento en un lujoso edificio de Manhattan. De acuerdo al New York Post, la modelo dejó una nota en la que decía que quería dejar todos sus bienes a su madre. Entre las fobias de la joven, estaba el miedo a cumplir 30 años y a envejecer. "Cada vez que digo 'voy a cumplir 30', me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como una mala actuación", escribió en un ensayo el pasado año. "La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres".

