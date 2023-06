Madre de Camilo Blanes atacada por un perro cuando intentaba ayudar a su hijo Armada de valor Lourdes Ornelas intentó echar sl sujeto de la casa de su hijo cuando fue mordida por el animal. Todo quedó grabado en un dramático video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Ornelas and Camilo Blanes Sighting in Madrid- September 10, 2019 Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Escenas de máxima tensión se han vivido en la vivienda de Camilo Blanes, el hijo único del fallecido cantante español Camilo Sesto, cuando su madre, Lourdes Ornelas, quiso ahuyentar a una "malísima influencia" y acabó siendo mordida por un perro. Los hechos ocurrieron en la mansión de Torrelodones, un acaudalado barrio de Madrid, que le heredó el aclamado intérprete a su hijo, quien es también aspirante a artista y quien por estos días se hace llamar Sheila Devil. En un video capturado por el programa español Así es la vida se observa a Ornelas bajar de su auto y adentrarse en la vivienda. Por medio del audio se escucha una especie de trifulca y la voz de Camilín gritándole a su madre que se vaya de la casa. "¡Que te pires!" le exige. Según dicho medio Ornelas intentaba echar de la infame vivienda a un sujeto que llevaba 15 días alojado ahí y a quien considera "una malísima influencia" para su hijo, quien ha acaparado planas por sus problemas con las adicciones. "¡Fuera de mi casa!" se escucha gritar a Blanes y luego se escuchan gruñidos de un perro y gritos de dolor de su madre. Recientemente Camilo Blanes o Sheila Devil, como se hace llamar actualmente, colgó un photo dump en su Instagram revelando cómo se encuentra el interior de su mansión en Torrelodones. Las redes no lo perdonaron y lo regañaron por lo que ahí se observaba: camilo blanes hijo camilo sesto muestra su hogar Credit: IG/shelaw123 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras supuestamente conseguir que el sujeto se marchara se observa cómo éste regresa ala vivienda y tiene un acalorado enfrentamiento con la adolorida madre quien armada de valor consigue que el sujeto —cuya identidad no fue revelada— se marche. Al final, Ornelas observa cómo el auto del tipo se aleja y ella lo despide alzando el dedo medio, en señal de despedida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Camilo Blanes atacada por un perro cuando intentaba ayudar a su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.