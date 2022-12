Madre acusada de guardar el cadáver de su hija en una caja de cemento que usaba de mesita El esposo de una madre en Argentina fue quien informó a la policía que no había visto a su hija en mucho tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Police Credit: Getty Images Una madre argentina de 27 años durmió durante meses con el cuerpo de su hija sepultado dentro de una caja que usó como mesita de noche en su cuatro, según las autoridades. De acuerdo a una información de Sky News, la policía encontró el cuerpo de Milagros Nazareth Martin, de 5 años, en una una caja de madera que su madre Vanesa Mansilla llenó de cemento y la usó como mesita de noche. Los informes policiales indican que Mansilla le dijo en un primer momento a su esposo que había puesto a la niña al cuidado de los servicios sociales debido a las condiciones insalubres de su hogar. No obstante, fue su esposo quien informó a la policía de que no había visto a su hija en mucho tiempo. Cuando llegó la policía a la casa, la mujer admitió que la niña había muerto y no sabía qué hacer con ella, ya que temía que le quitaran a sus otros hijos, de 3 y 7 años. Según la autopsia, la niña murió de una infección respiratoria derivada de enfermedades preexistentes que requirieron que se le realizara una traqueotomía y una sonda nasogástrica, dijo un investigador a la agencia Télam. "Dijo que todo sucedió una tarde después de bañar a sus hijos. Se fue a dormir la siesta y cuando despertó, fue a ver a la niña, y ya había muerto. Dijo que tenía goteo nasal y baba en la boca", dijo el investigador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces la madre colocó el cuerpo de Milagro en una bolsa y lo puso dentro de una caja que llenó con cemento que obtuvo de un sitio de construcción. "Usó la caja con el cuerpo dentro como mesita de noche en su dormitorio", dijo el investigador. En estos momentos Mansilla ha sido acusada de "homicidio culposo" y sus otros dos hijos han sido puestos al cuidado de su abuela.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre acusada de guardar el cadáver de su hija en una caja de cemento que usaba de mesita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.