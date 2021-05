La madre de Andrea Meza dice que su hija casi deja Miss Universo cuando a ella le detectaron un tumor Alma Carmona Jaquez, la madre de Andrea Meza, tuvo una grave crisis de salud que casi hizo que su hija dejara el certamen de Miss Universo. "Entró en un colapso nervioso", cuenta sobre la actual reina mexicana. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Andrea Meza casi renuncia al certamen de Miss Universo. Su madre Alma Carmona Jaquez habló con Al rojo vivo (Telemundo) sobre el triunfo de la reina de belleza mexicana y sobre una crisis de salud que casi pone en juego su corona. "Entró en un colapso nervioso", cuenta sobre su hija al enterarse de que a Alma le habían detectado un tumor. "Me encontraron un tumor, todo fue muy inmediato. Entré a cirugía", recuerda Alma, quien no puedo acompañar a su hija en la recta final de Miss Universo por esta enfermedad, de la que no dio más detalles. Darle esa noticia a su hija mientras se preparaba para el certamen fue difícil. Andrea quiso dejarlo todo para ir a acompañar a su madre en Chihuahua, México, donde vive la familia. "A mí no me dijo nada para no ponerme más estresada, pero a sus amigos sí les dijo que pensaba venir", contó sobre su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre se aferró a su fe y hoy ha recuperado su salud tras someterse a cirugía. Alma asegura que recibió una señal divina de que su hija ganaría la corona. "Me levanto y veo la imagen blanca de un ángel. Yo me sorprendí", recuerda. "No todo es muy fácil. Hubo momentos en los que ella batalló y a lo mejor dudó un poquito", añade sobre el camino de su hija a convertirse en Miss Universo, sueño al que no renunció a pesar de los obstáculos. Si bien no ha podido regresar aún a México por compromisos laborales después de su victoria, la familia de Meza no deja de celebrarla en casa. "Fue un gran orgullo, es una felicidad tremenda. No me lo puedo creer", dice sobre tener a una Miss Universo como parte de la familia. "Quisiera abrazarla".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La madre de Andrea Meza dice que su hija casi deja Miss Universo cuando a ella le detectaron un tumor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.