Madre confiesa que con su pareja mataron de hambre a sus hijas y las enterraron en el patio Marie Snyder, de 32 años, confesó que ella, su pareja y las padres de su pareja habían matado de hambre a sus dos hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marie Sue Snyder y Echo Butler Marie Sue Snyder y Echo Butler | Credit: OLD LYCOMING TOWNSHIP POLIC DEPARTMENT/ FACEBOOK Marie Snyder confesó que ella, su pareja y las padres de su pareja habían matado de hambre a sus dos hijas, quienes fueron enterradas en el patio trasero de la casa que alquilaban en una zona rural de Pennsylvania. De acuerdo con People, la mujer de 32 años testificó el miércoles en la corte que ella y su novia Echo Butler, de 26 años, dejaron sin comer hasta que murieron a Nicole Elisabeth y Jasmine Jean Snyder, hijas de Synder. Según documentos judiciales citados por el canal local WOLF-TV, las autoridades iniciaron una investigación en septiembre de 2021 luego de que se percataran de que el hijo de 7 años de Snyder no estaba inscrito en la escuela, lo que hizo que un agente de los Servicios para Niños y Jóvenes del Condado de Lycoming visitara la casa de la familia. Al visitar la casa, el agente se dio cuenta de la ausencia de las niñas, que para entonces debían tener 11 y 8 años. Cuando preguntó por las menores, la madre dijo que vivían con una amiga y que eran educadas en casa. Las pequeñas habían sido vistas por última vez en 2015. Luego de que las autoridades no pudieran localizarlas, iniciaron una búsqueda que derivó en el hallazgo del cuerpo de las pequeñas, que en el momento de su muerte tenían 6 y 4 años, en una tumba poco profunda en Hepburn Township, Pennsylvania. Marie Sue Snyder y Echo Butler Marie Sue Snyder y Echo Butler | Credit: OLD LYCOMING TOWNSHIP POLIC DEPARTMENT/ FACEBOOK El periódico Harrisburg Patriot News informó que Snyder se echó a llorar cuando describió la muerte de Nicole en mayo de 2016, y aseguró que no le había dado comida ni agua durante dos semanas. "Las matábamos de hambre y las golpeábamos todos los días", dijo Snyder, según el rotativo. "Echo les agarraba la garganta para que no pudieran respirar y los estrangulaba hasta que los ojos se les volvían a poner en blanco". También relató que en ese momento llamó al 911, pero Echo y su madre Michele Butler le dijeron que colgara. Aunque después de la muerte de su hermana, Jasmine recibió inicialmente un buen trato, pero luego le hicieron lo mismo hasta el punto en que llegó a pesar cinco libras en el momento de su muerte en agosto de 2017, de acuerdo con el testimonio de su madre. Jasmine fue enterrada en el mismo lugar que su hermana Nicole, en la propiedad en 653 Livermore Road, en una tumba poco profunda a la que le agregaron bolas de naftalina para evitar el olor a descomposición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía acusó Snyder y Echo de asesinato en primer grado. Asimismo, acusaron al padre de Echo, Ronald Butler, de dos cargos de poner en peligro a un niño y obstrucción de casos de abuso infantil. Su esposa Michele ha sido acusada de asesinato en tercer grado. Todos los acusados ​​están detenidos sin derecho a fianza y se han declarado inocentes en el caso.

