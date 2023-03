Madre de Aaron Carter comparte escalofriantes fotos del lugar donde murió su hijo Además, Jane Carter aseguró en un post recogido por TMZ que no descarta que su hijo fuera víctima de un crimen, y no de una sobredosis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado noviembre se conocía la triste noticia de la muerte Aaron Carter. Según la policía, fallecía en su casa donde su cuerpo fue encontrado sin vida en la bañera. Ahora es su madre, Jane Carter, quien ha decidido alzar la voz para dar más información y comunicar las dudas que tiene sobre el caso de su hijio. TMZ mostraba las imágenes que la mujer ha querido mostrar al mundo del lugar de los hechos. Son fotos escalofriantes del baño que aportan nuevos datos y levantan nuevas sospechas para su progenitora. Jane y Aaron Carter Jane y Aaron Carter | Credit: (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images) Tal y como recoge este medio, y como hizo público la propia Jane en un post este miércoles, la muerte del artista ha generado dudas en ella hasta tal punto de decir que el joven fue víctima de un crimen y no de una sobredosis. Por esa razón, no solo ha pedido a las autoridades que se refuerce la investigación de este caso, sino que además ha compartido estas instantáneas que muestran el lugar exacto donde perdió la vida y las circunstancias que le rodeaban. Las mismas dejan ver la bañera donde se encontró el cuerpo de Aaron llena de agua en un color verde, debido a las horas que pasó allí hasta que llegó la señora de la limpieza y lo descubrió. Aaron Carter Madre de Aaron Carter comparte sus sospechas | Credit: Poste Jane Carter/TMZ "Quiero compartir estas fotos del lugar de su muerte ya que el forense cerró el caso como muerte accidental por sobredosis", escribió en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hay fotos de toallas en el suelo y lo que parece ser parte de ese agua verde derramada. Sus sospechas la han llevado a la publicación de este material, según ella, con el consentimiento de su familia y amigos. Ahora pide que se estudie el caso en profundidad. "Nunca lo investigaron como el posible escenario de un crimen debido a su historial de drogadicción. Miren a las fotos, no fueron tomadas por la policía", prosigue Jane. "Aaron tenía muchas amenazas de muerte y había mucha, mucha gente que estaban haciendo su vida miserable", añadió. Muchas preguntas sin contestar que Jane seguirá cuestionando frente a las autoridades hasta encontrar la verdad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Aaron Carter comparte escalofriantes fotos del lugar donde murió su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.