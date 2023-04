Madrastra de Gael García Bernal vende sus "tanguitas" usadas: "No le vi nada de malo" La actriz y modelo Bella De La Vega afirmó que algunos de sus clientes sienten que “tienen una cercanía” con el actor mexicano al comprar sus prendas íntimas, que ella misma manda a fabricar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El negocio de las prendas íntimas usadas parece haber encontrado un campo muy fértil en México. Así lo demuestran las revelaciones hechas recientemente por la actriz colombiana de telenovelas Aura Cristina Geithner quien en una entrevista reveló cuánto le pagan los fans mexicanos por su lencería. Ahora otra celebridad se ha sumado a la tendencia, pero lo inesperado de su caso es el tipo de clientela que estaría atrayendo. Se trata de Bella De La Vega, la madrastra del actor mexicano Gael García Bernal, quien en una entrevista reconoció que muchos de sus 'clientes' son admiradores del ganador al Globo de Oro. Las declaraciones aparecen en la revista mexicana TV Notas que destaca a la modelo de OnlyFans en portada posando sensualmente, cosa que ella misma presumió en sus redes. "Todo empezó porque me decían que les vendiera una prenda íntima con mi aroma, y yo dije: 'Ah, pues puede ser un brasiere bonito con pedrería", afirmó a la publicación. '[Me dijeron]: 'No, no, [queremos] tanguitas'. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo". "[A algunos les] da morbo tener algo usado [mío]", prosiguió. sobre el motivo de que sean los fans del actor de la estrella de Amores perros quienes le pidan dichas prendas íntimas. "[Pero] me da orgullo que me relacionen con una estrella internacional como él y que los fans sientan que con mi ropa usada, tienen una cercanía con él. Aunque yo no tuviera tanta relación con Gael, es un hecho que hubo ese vínculo y su papá nos unió en ese momento, así que Gael sigue siendo parte de lo que fue mi vida, la gente lo sabe y así lo percibe". Bella De La Vega Credit: IG/Bella De La Vega Bella De La Vega y el director de escena contaron su historia de amor al programa Ventaneando: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De La Vega —quien por medio de sus redes afirma ser graduada del London City Literary Institute, licenciada en administración de empresas y bailarina de ballet clásico— asegura que hasta el momento ha vendido más de 50 tangas, las cuales vende a 8,000 pesos mexicanos cada una, es decir, unos $443 dólares a tipo de cambio actual. Además asegura que las prendas pertenecen a su colección de ropa y que éstas se fabrican en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con 67 años, José Ángel García, padre de García Bernal, hizo olas al comprometerse en matrimonio con Bella De La Vega —entonces 37 años—, en el 2018. El 29 de enero del 2019 la pareja contrajo nupcias y en mayo de ese mismo año anunciaban la feliz noticia de que esperaban su primer hijo. Desafortunadamente la felicidad le duró poco a la pareja pues el 22 de enero del 2021 el director mexicano fallecía a causa de complicaciones por la fibrosis pulmonar que padecía desde hacía años.

