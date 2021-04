La madrastra de Frida Sofía sale en su defensa: "Quiero que sepas que yo te creo" Beatriz Pasquel asegura que tanto ella como el papá de la joven y sus hermanos están de su parte y van a apoyarla en todo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El problema entre Frida Sofía y familia pica y se extiende. Y es que cuando pensábamos que todo mejoraría entre Alejandra Guzmán y su hija, llegaron las fuertes acusaciones de la joven en contra de su abuelo Enrique Guzmán, destruyendo cualquier posibilidad de una reunión familiar. Estas acusaciones de abuso sexual han puesto la familia Guzmán en aprietos y han desatado un mar de opiniones, tanto de la presa como de los fanáticos de los fanáticos de madre e hija. El legendario cantante mexicano niega rotundamente haber abusado de su nieta y tiene el respaldo de la madre de la joven y de su otro hijo, quienes se han pronunciado y asegurado su padre sería incapaz de tal barbaridad. Eso sí, la joven cantante también ha recibido un apoyo incondicional de parte de sus fanáticos y también de parte de su madrastra Beatriz Pasquel, quien ni corta ni perezosa publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Hoy en el 2021, aun estando en medio de la era #metoo, nuestra sociedad sigue condenando a mujeres víctimas de abuso. Se cuestiona su credibilidad, especialmente si la víctima es mujer, y si esta mujer nuestra libremente su cuerpo o ejerce su sexualidad de forma abierta", escribió la esposa del papá de la joven. "Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tu papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo, siempre". En el fuerte mensaje, el cual también fue compartido por la joven, Pasquel asegura que, durante su niñez, la cantante se sentía incómoda al hablar de su abuelo y que incluso lloraba y sentía mucho miedo al hacerlo. En su largo y fuerte mensaje, Pasquel le reitera su incondicional apoyo a Frida, y le asegura que estará con ella en cada paso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frida Sofia, escandalo, apoyo de su madrastra Beatriz pasquel Image zoom Credit: Instagram/Frida Sofí "El que abusó fue tu abuelo. Quién está mal es la sociedad y quien sigue abusando y perpetuando un abuso, un machismo tóxico, es esta misma sociedad", expresó. "Quiero que sepas que yo te creo. Estoy contigo para apoyarte en todo lo que necesites, igual que tu papá y tus hermanos. La culpa no es tuya, el abusador es él".

