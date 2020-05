Madrastra de Frida Sofía asegura que la joven "no miente" Beatriz Pasquel asegura que Frida Sofía dice la verdad sobre su relación con su madre Alejandra Guzmán. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Frida Sofía sostiene que lo que ha dicho sobre la tensa relación que mantiene con su madre Alejandra Guzmán es la verdad y no está dispuesta a retractarse. Mucho menos ahora que tiene una aliada que salió en su defensa y apoya su versión de la historia. Luego de que Guzmán asegurara en un vídeo en sus redes sociales que Frida había agredido a su papá Pablo Moctezuma y a su esposa Beatriz Pasquel, esta puso en tela de juicio las declaraciones de la roquera al asegurar que su hijastra jamás los había atacado. “Sentimos la necesidad de aclarar que no hemos recibido ningún tipo de agresión física por parte de Frida”, aseguró Beatriz en su cuenta de Instagram. Image zoom Instagram Además, reveló que Frida no miente al contar su versión de los hechos y que espera que la joven supere esta dolorosa situación. “Nos causa mucha tristeza ver el dolor de Frida por todo lo que vivió durante su infancia y adolescencia”, expresó. “Queremos ser claros: Frida no miente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasquel confirmó que Frida cuenta con el apoyo de su familia, y que tanto ella como Moctezuma entienden que la joven está tratando de sanar las heridas supuestamente generadas por la vida al lado de su madre. “Hablamos diario con ella, tenemos una relación maravillosa con Frida. Nos sentimos muy orgullosos de verla bien, enfrentando lo que le toca vivir como la mujer valiente que siempre ha sido”, puntualizó. Image zoom Instagram Guzmán recurrió el martes a las redes sociales para abordar como nunca antes la inexistente relación con su hija, asegurando que Frida no le permite acercarse a ella y que necesita ayuda psicológica. Por su parte, desde hace más de un año, Frida ha venido revelando supuestos episodios de su vida junto a su madre que no dejan a la cantante en buena posición.

