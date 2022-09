¡Madonna y Tokischa lo vuelven a hacer! Así fue su beso en la Semana de la Moda de Nueva York Madonna y Tokischa han vuelto a protagonizar un beso que ha puesto a todos a preguntarse si es que tienen algo más allá de la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Madonna y Tokischa han vuelto a besarse! La Reina del Pop y la rapera dominicana protagonizaron un segundo beso en público que ha puesto a todos a preguntarse si es que tienen algo más allá de la música. Lo cierto es que las cantantes asistieron juntas a un desfile de la Semana de la Moda de Nueva york y se dieron un beso que no escapó a la vista de los allí presentes Aunque en esta ocasión no fue sobre el escenario sino en sus respectivos asientos mientras desfilaban las modelos de la firma Marni, un beso de estas dos divas acapara la atención de cualquier evento. En un momento, ambas se miraron y, de manera muy natural, se besaron la boca y luego siguieron atendiendo el desfile. Muchos son los comentarios que se han desatado en redes sociales a raíz de este nuevo beso de ambas: "Encontró a su sugar mami 🔥"; "la sugar mami de Tokisha"; "qué mal esta este mundo"; "ella se está aprovechando del colágeno de Tokischa😂😂"; "viva el amor, vivan la popola 😍😍"; "ella ya aburre", dijeron. Tokischa y Madonna Credit: Instagram/@tokischa.popola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de este beso captado por los allí presentes, en la cuenta de Instagram Madonna aparecieron varias fotos donde se besa con Tokischa o hacen juegos de lengua, haciendo oídos sordos al qué dirán. Las cantantes, que grabaron en colaboración una nueva versión del hit "Hung up", ya habían protagonizado un beso y apretones muy provocativos durante el concierto Sandbox en Nueva York el pasado julio, en medio de las celebraciones por el mes del orgullo gay.

