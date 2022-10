Cardi B se pelea con Madonna en las redes: "Iconos como ella se convierten en decepciones" Cardi B y Madonna protagonizaron una gran polémica en redes sociales este fin de semana que las convirtió en el centro de atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien luego terminó todo con final feliz, Cardi B y Madonna protagonizaron una gran polémica en redes sociales este fin de semana que hizo que las famosas se convirtieran en el centro de atención. El desencuentro empezó cuando la Reina del Pop asegurara que había facilitado el camino para que personas como la rapera de origen dominicano, Kim Kardashian o Miley Cyrus hicieran lo que hoy hacen. Este sábado Madonna estaba celebrando los 30 años de la publicación de su libro Sex, y en sus historias de Instagram escribió que muchas mujeres deben su trabajo hoy a lo que ella ha hecho durante mucho tiempo y a un libro como ese. Según escribió, "pasó los siguientes años siendo entrevistada por personas de mente estrecha que intentaron avergonzarla por empoderarse [a sí misma] como mujer", y "la llamaban puta, bruja, un hereje y el diablo". Cardi B y Madonna Cardi B y Madonna | Credit: Rich Fury/Getty Images; Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage "Además de fotos mías desnuda, había fotos de hombres besando a hombres, mujeres besando a mujeres y yo besando a todos [...]. Gracias a eso ahora Cardi B puede cantar sobre su 'WAP', Kim Kardashian puede aparecer en la portada de cualquier revista con su trasero al desnudo y Miley Cyrus puede aparecer sobre una bola de demolición. De nada perras", dijo Madonna. Cardi B fue la única de las tres artistas mencionadas que salió en Twitter a responder a la cantante. "Literalmente le rendí homenaje a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola… ella puede expresar su punto sin poner emojis de payaso y ensuciarse la boca", dijo. "Iconos de la música como ella se convierten en decepciones una vez que ya has logrado llegar a la industria, por eso me lo guardo para mí", escribió la rapera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que varias usuarios se sumaran a opinar del tema y Cardi B incluso les respondiera, apareció con otro mensaje de la rapera en redes donde aseguraba que había hablado con Madonna y que todo había quedado en paz. "Hablé con Madonna… Fue hermoso", dijo, además de eliminar su primer tuit. "Que tengan un gran día y conduzcan con seguridad yallll 😘". Por su parte, Madonna escribió: "¡Te amo @iamcardib! ❤️ Siempre lo he hecho y siempre lo haré".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B se pelea con Madonna en las redes: "Iconos como ella se convierten en decepciones"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.