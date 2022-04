Madonna causa alarma al publicar bizarros mensajes en TikTok antes de la entrega de los premios Grammy La artista de 63 años mostró un enorme escote y 'besó' a la cámara para hablar sobre la nueva versión de su tema "Frozen" con la artista de origen dominicano 070 Shake Tap. La comparan con un vampiro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna tiktok post bizarro Credit: TikTok/Madonna La cantante de 63 años Madonna empezó la semana haciendo tendencia en la red luego de publicar una serie de bizarros mensajes previos a la entrega de los premios Grammy celebrados este domingo y que aparecieron en su cuenta oficial de TikTok. En los videos, la intérprete nacida en Detroit intentaba a hablar de su más reciente proyecto: el remix de su exitazo "Frozen"que se desprende de su álbum clásico Ray of Light (1998) y que ahora ha grabado al lado de la cantante de raíces dominicanas Danielle Balbuena, alias 070 Shake Tap. Vistiendo una blusa de tela transparente y con gruesas cadenas al cuello y coquetas trencitas la Chica Material apareció 'besando' a la cámara y haciendo acercamientos a su rostro con pómulos muy prominentes. Confundidos, algunos fans preguntaron a la Reina del Pop sobre la razón del video y si todo estaba bien. Las lenguas más afiladas se lanzaron con todo publicando comentarios mordaces para compararla con un "vampiro", con un muppet, o con el trasero colorado de un mono. "La fama es una droga peligrosa. Manténganla fuera del alcance de los niños", sentenció alguien en Twitter sobre los videos que en han alcanzado 12 millones y 8.5 millones de vistas, respectivamente, desde su publicación el domingo. @@madonna @@madonna Memes rostro de Madonna Credit: Twitter Madonna Memes rostro labios Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente la diva no ha respondido a los comentarios mordaces ni a quienes además la acusan de abusar del photoshop en sus imágenes en la red. Emocionada, continúa promoviendo su incursión al trap con 070 Shake, que ella misma había anunciado ya el jueves pasado al publicar el video del tema. "Frozen (Remix)" suena completamente distinto gracias al toque de la artista nacida en Nueva Jersey agregándole nuevas letras y el sonido del género urbano derivado del rap. "070 Shake es increíblemente misteriosa y seductora", declaró Madonna al dar a conocer el tema. "Hay muy pocas mujeres en el mundo del trap que no le ruegan a los hombres. Sus canciones son profundas y únicas. No hay nadie como ella. ¡Me emociona el mundo que descubriré con ella!".

