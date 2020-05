Madonna revela que tuvo coronavirus La cantante aseguró que, sin saberlo, ella y su equipo de trabajo tuvieron el virus durante su gira en París, pero hoy en día todos ya se han recuperado. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Madonna informó a través de sus redes sociales que se hizo una prueba médica que reveló que tenía anticuerpos de la COVID-19, lo cual significa que en algún momento en el pasado tuvo coronavirus. La reina del pop explicó en su cuenta de Instagram que había estado mal de salud “hace siete semanas” en París durante la última parte de su tour Madame X —al igual que otros miembros de su grupo de trabajo— y que en ese momento pensaron que se trataba de una fuerte gripe. Image zoom Gie Knaeps/Getty Images “Y solo para aclarar las cosas a las personas que prefieren creer en los titulares sensacionalistas que hacer su propia investigación sobre la naturaleza de este virus: Actualmente no estoy enferma” aclaró en el mensaje que compartió con sus más de 15 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de “Isla bonita” también dijo que los otros miembros de su equipo que cayeron enfermos durante la gira hoy están bien. “Todos pensamos que teníamos una gripe muy grave. Gracias a Dios todos estamos sanos y bien ahora. ¡Espero que eso aclare las cosas!”, escribió. “El conocimiento es poder”. La cantante aseguró que el virus no sólo ha afectado su salud, sino también sus emociones y estado de ánimo. Ella ha compartido su sentir en redes en un diario de cuarentena que ha utilizado para expresar sus pensamientos y visión sobre lo que está pasando en el mundo. Recientemente, lamentó la muerte de tres seres queridos en 24 horas a causa de complicaciones con dicha enfermedad. Según la artista, perdió a uno de sus primos, al hermano de uno de sus guardaespaldas y también a Orlando Puerta, un amigo que la ayudó en su incipiente carrera en el mundo de la música.

