Madonna lo hace de nuevo y reta la censura de Instagram con foto topless ¿Se pasó de la raya? Madonna de 64 años muestra sus senos en candentes fotografías. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir madonna muestra senos Credit: Madonna IG Madonna continúa acaparando titulares de diversos medios de comunicación. Recientemente se peleó con la rapera Cardi B, y ahora, tiene a más de uno perplejo ante las fotografías que publicó en su popular cuenta de Instagram. En las fotos, vemos a la Reina del Pop mostrando sus senos y mirando fijamente a la cámara. Sus pezones apenas están cubiertos con emojies de paleta de colores y una bolsa de dinero. Según se aprecia, Madonna, quien hace unos días desestabilizó las redes al insinuar que es gay, capturó las imágenes en un salón con varios espejos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madonna muestra sus senos madonna fotos sexy Credit: madonna IG madonna fotos sexy Credit: IG Madonna Madonna siempre ha tenido un estilo arriesgado a lo largo de su carrera musical, y para ella nunca ha sido un problema experimentar con diferentes looks. No obstante, a sus 64 años se ve muy cambiada y ahora luce un aspecto muy juvenil. Durante muchos años, la artista nacida en Detroit, se ha esforzado en cuidar su figura y por ese motivo se mantiene un una excelente forma y con un físico envidiable. No obstante, en sus últimas apariciones su rostro se ve diferente, con unos pómulos, labios y frente más firmes y sin arrugas, por lo que muchos se cuestionan si se debe a retoques estéticos o cirugía plástica, de los que quizás estaría abusando. Madonna Madonna | Credit: Instagram Madonna Todo el revuelo que está causando su aspecto físico parece no importar lo más mínimo a la Reina del Pop, quien ya declaró en una ocasión que no tiene en cuenta lo que los demás puedan opinar de ella y que tiene la libertad de poder hacer con su cuerpo lo que quiera. "No estoy desesperadamente buscando la aprobación de nadie. Y estoy en mi derecho de decidir libremente sobre mi cuerpo como todo el mundo", dijo a través de sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madonna lo hace de nuevo y reta la censura de Instagram con foto topless

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.