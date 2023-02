Madonna responde a todos los que criticaron su rostro: "Nunca me romperán" 

En la reciente entrega de los premios Grammy, que se llevaron a cabo el 5 de febrero de 2023, Madonna volvió a convertirse en motivo de controversia a causa de su rostro . Se mencionaba que la cantante se ha hecho tantos arreglos estéticos en el rostro que lucía irreconocible y las críticas hacia su aspecto no pararon. Ante ello, la intérprete de "Like a Virgen" no dudó en responderle a sus detractores.

Y agregó. "Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros", expresó. "En las palabras de Beyonce 'No me romperás el alma'".