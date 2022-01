Madonna publica impactantes fotos de su trasero: "La operó su enemigo". Los fans de la cantante han quedado estupefactos ante su voluptuoso trasero a lo Kim Kardashian: "tanta plata y escoge al peor cirujano" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir madonna trasero cirugia Credit: The Grosby Group Una nueva serie de fotografías que Madonna publicó en su popular cuenta de Instagram tiene a más de un preguntándose si la cantante de 63 años se ha sometido a una cirugía estética. "Problemas con el carro", escribió la intérprete de "Like a Virgin" en el pie de las sensuales fotografías, donde la vemos ataviada con un ceñido corset, botas negras de plataforma, boina y pantimedias con agujeros. Lo que levantó sospechas fue su voluminoso trasero. Hasta el presentador español Nicolas Vallejo-Nagera quedó impactado y comentó: "se le infló". FOTOS: La evolución de Lourdes León, la hija de Madonna Fotos del voluminoso trasero de Madonna trasero de madonna Credit: Madonna IG trasero de madonna Credit: Madonna IG trasero de madonna Credit: Madonna IG trasero de madonna Credit: Madonna IG Otros usuarios también opinaron en el perfil de Instagram del desaparecido programa Suelta la sopa. "La operó su enemigo", "piernas flacas y retaguardia abultada", "tanta plata y escoge al peor cirujano, yo lo demandaría". No es la primera vez que el trasero de la novia de Ahlamalik Williams, de 27 años, es tema de conversación. Durante una presentación que ofreció en un club gay de Nueva York en enero de 2019, Madonna dejó a todos boquiabiertos, y no solo porque el concierto fue sorpresa. En videos y fotos de la actuación que ofreció la cantante al lado de su hijo David Banda se le observó un enorme trasero que dejó a todos temblando y preguntándose qué se hizo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La glamurosa intérprete iba vestida con entallados jeans color negro y una chaqueta de cuero adornada con cadenas, pero al ponerse de costado se apreciaba un trasero voluptuoso estilo Kardashian que causó impacto. La cantante responde a los rumores de que se operó la retaguardia Ante los miles de comentarios, Madonna expresó: "No estoy desesperadamente buscando la aprobación de nadie. Y estoy en mi derecho de decidir libremente sobre mi cuerpo como todo el mundo".

