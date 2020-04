Madonna pierde a tres seres queridos en un mismo día por el coronavirus Madonna está de luto luego de revelar que tres de sus seres queridos habían fallecido en un mismo día por complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Madonna está de devastada y de luto por el fallecimiento de tres seres queridos en un mismo día por complicaciones de salud relacionadas con el coronavirus. En un video en su cuenta de Instagram, la Chica Material aparece escribiendo en una vieja máquina un “Diario de cuarentena” en el que expresa su dolor y cómo la noticia ha afectado su estado de ánimo. La intérprete de “La isla bonita” reveló que en 24 horas había perdido a uno de sus primos, el hermano de uno de sus guardaespaldas y también a Orlando Puerta, a quien identificó como un preciado amigo que le ayudó en el mundo de la música. “Hoy he estado disfuncional, el metro del dolor está en 10, solo necesito, quiero y tengo que salir de mi cuerpo”, dijo. “Estas tres personas he perdido en las últimas 24 horas. Por lo que ha afectado mi estado de ánimo. Hoy no fue un buen día”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista de 61 años ha estado compartiendo con sus 15 millones de seguidores de Instagram su “Diario de Cuarentena”, que consiste en cortas reflexiones escritas en su máquina de escribir. Todo en un ambiente iluminado con velas y en blaco y negro. En su primer video escribió sobre cómo la situación le ha enseñado a “ser más fuerte”. "Las palabras y las letras mecanografiadas me hacen sentir viva, me recuerdan que hay tantas historias que contar y compartir con el mundo. Después de todo, las historias son todo lo que tenemos", afirmó. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

