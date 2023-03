Madonna deja a su novio modelo para salir con este boxeador ¡de 29 años! La Reina del Pop tiene una nueva conquista luego de su separación del modelo Andrew Darnell. ¿De quién se trata? ¡Te lo contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna y Josh Popper Madonna y Josh Popper | Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for A+E; Instagram/Josh Popper Madonna va por lo que quiere y sin importarle lo que digan, como ha demostrado a lo largo de su carrera. Así quedó claro recientemente cuando decidió terminar su relación amorosa con el modelo Andrew Darnell, de 23 años, para comenzar a salir con el joven deportista Josh Popper. La artista estadounidense de 64 años fue vista en unas fotografías abrazando al boxeador de 29 a finales del mes pasado, quien además es el entrenador de su hijo en su gimnasio de Nueva York, según el diario Daily Mail. En la imagen publicada en las redes sociales de Popper, la intérprete de exitosas canciones como "La isla bonita" y "Vogue" luce unas gafas oscuras y lleva el mismo abrigo largo que usó para la fiesta que tuvo lugar después de la celebración de los Grammy a principios de febrero. En el retrato, se la ve apretando el brazo derecho mientras él levanta el puño derecho en el gimnasio. "¡Otra W para los libros! Quiero agradecer a mis entrenadores, mi equipo y mi familia Bredwinners por empujarme a dar lo mejor de mí dentro y fuera del ring. Tengo buenas personas a mi lado", escribió el atleta en su Instagram. En otra foto que compartió en su cuenta, se ve al joven con su brazo alrededor de la estrella del pop junto a tres amigos que posan frente a un ring de boxeo. A días de haber sido duramente criticada por su apariencia en los Grammy, la también empresaria colgó varias historias en su Instagram. "En una cultura impulsada por hombres, siempre hay excepciones", dijo en un mensaje, que siguió a una foto abrazando un saco de boxeo subtitulada: "Es difícil ignorar la realidad... que la mayoría de las mujeres son demolidas". De acuerdo al Mail, el zurdo creció en Egg Harbor Township, en el sur de Nueva Jersey, antes se dedicaba a vender seguros de vida y abrir su propio local de entrenamiento en Manhattan hace casi tres años atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni Popper ni Madonna han hablado públicamente sobre su romance, solo han compartido fotos en las redes sociales en el gimnasio juntos y cuando Daily Mail se acercó a Popper, se negó a confirmar o negar que estaba saliendo con la legendaria estrella del pop, que es 36 años mayor que él.

