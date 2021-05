Madonna de luto tras dolorosa pérdida: "Me rompe el corazón que te hayas ido" Con profundo pesar, la cantante se mostró desolada tras la muerte de un ser querido que se fue demasiado pronto. Así lo despidió en sus redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre positiva en sus publicaciones en las redes sociales, en esta ocasión Madonna hizo un parón para despedirse de alguien a quien quiso mucho y que desafortunadamente se fue esta semana. La artista sufrió una dolorosa pérdida personal que dejó saber a sus seguidores con unas palabras llenas de amor y tristeza. "Me rompe el corazón que te hayas ido. Eras único, un dulce ser humano que sufrió mucho. Espero que seas más feliz allá donde estés, Nick Kamen", escribió a su gran amigo, el famoso cantante y modelo. El intérprete del inolvidable tema "I promise myself" murió a los 59 años después de una larga enfermedad. El artista que revolucionó los años ochenta y noventa desapareció repentinamente tras huir de la explosiva fama que lo ahogaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su época de éxito y locura, Madonna fue una de las personas que más voz le dio al quedar prendada no solo de su físico y talento, sino también de su personalidad cándida y cariñosa. De alguna manera se convirtió en su protectora y fiel amiga. Afectada por su partida, la también actriz lo recordó con una tierna foto juntos de aquellos tiempos en los que ella ya se coronaba como la reina del pop. Que en paz descanse.

