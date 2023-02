Muere Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna Anthony fallecía a los 66 años. Batalló el alcoholismo por mucho tiempo e incluso llegó a vivir debajo de un puente. Así le ha despedido la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone ha fallecido a los 66 años. Así lo ha comunicado Joe Henry, esposo de la hermana de la artista, Melanie Ciccone. Lo hacía en un conmovedor mensaje en las redes sociales. "Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano anoche. Le he conocido desde que tenía 15 años, en lo mejor de nuestras vidas en Michigan, tantos años han pasado", lee parte del escrito. "Anthony tenía un carácter complejo y Dios lo sabe. Nos peleamos en ciertos momentos, como hacen los verdaderos hermanos. Pero le amaba y entendía mejor de lo que a veces quería hacer. Los problemas se desvanecen y queda la familia, con las manos extendidas desde el otro lado de la mesa", prosigue el emotivo mensaje en Instagram. Al momento de esta nota, Madonna no se había expresado al respecto. Madonna Muere el hermano de Madonna | Credit: (Photo by Marc Piasecki/GC Images) Su relación pasó por momentos críticos, al igual que Anthony, quien tuvo problemas con el alcohol durante años. Una situación que le llevó a vivir en la calle, debajo de un puente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermano mayor de Madonna llegó a tener palabras no muy agradables para la artista en plena etapa de su crisis. "Nunca me ha querido, nunca nos hemos querido", llegó a decir al Daily Mail hace años. "Soy un cero a la izquierda ante sus ojos, no soy una persona. Soy una vergüenza. Si me congelase hasta la muerte, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por 6 meses", expresó. Henry concluyó este mensaje tan personal y familiar con el deseo de que esté en un mejor lugar. "Quiero pensar que el Dios en quien tu madre y la mía creían te la ha puesto ahí, esperándote para recibirte."

