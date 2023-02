Chiquis deslumbra con su cinturita y escote de infarto en los premios Grammy ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: MSN/ Grosby Group La hija de Jenni Rivera deslumbra con su sex appeal y cuerpazo en la entrega de premios celebrada anoche en Los Ángeles, C.A. Además: Las mejores foros de los Grammy con Jennifer López, Ban Affleck, Bad Bunny, Madonna y más, ¡míralos! Empezar galería Chiquis Chiquis Credit: MSN/ Grosby Group Vestida toda de blanco y con un escote de infarto la cantante mexicoamericana desfiló por la alfombra roja de los premios Grammy, celebrados anoche en Los Ángeles. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Madonna Madonna 65th GRAMMY Awards Credit: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy Las cantante y actriz está causando mucho revuelo por su aspecto al apoderarse de los premios Grammy 2023 en Los Ángeles. Algunos han cuestionado su aspecto "estoy en shock". 2 de 10 Ver Todo Lourdes León Lourdes Leon 65th GRAMMY Awards - Show La hija de la cantantes, de 26 años, también ha causado revuelo por su sensual look y por volver a posar sensualmente al lado de su amiga y colaboradora Etheater. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Bad Bunny y Taylor Swift Bad Bunny Taylor Swift 65th GRAMMY Awards Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy Otros que están causando sensación son este par de cantautores que posaron juntos en plan súper amigable durante la entrega de premios realizada en Los Ángeles, CA. 4 de 10 Ver Todo Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López Ben Affleck 65th GRAMMY Awards Credit: John Shearer/Getty Images for The Recording Academy La pareja también formó parte del estelar grupo de invitados a los Grammy y así de acaramelados posaron en su mesa. Por cierto que las caritas del actor luciendo con "poca energía' se han hecho virales en la red. 5 de 10 Ver Todo Adele, Beyoncé y Lizzo Adele Beyoncé Lizzo Grammy 2023 Credit: Francis Specker/CBS via Getty Images Las tres divas —y grandes ganadoras de la noche— posaron felices en medio de la fiesta ¡abran paso que aquí hay talento de sobra! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Cabello y Dwayne "The Rock Johnson Camila Cabello Dwayne Johnson The Rock 65th GRAMMY Awards Credit: John Shearer/Getty Images for The Recording Academy La cantante cubanomexicana y el fortachón también fueron captados en la premiación aprovechando la calma para charlar. 7 de 10 Ver Todo Cardi B y Offset Cardi B Offset The 65th Annual Grammy Awards Credit: Stewart Cook/CBS via Getty Images Marido y mujer hicieron su triunfal entrada a la premiación. Ella luciendo un lookazo en homenaje al recién fallecido modisto español Paco Rabanne, y él vestido de punta en blanco con esmoquin, ¡wow! 8 de 10 Ver Todo ¡Viva PR! Bad Bunny 65th GRAMMY Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy Una imagen del momentazo musical que encabezó Bad Bunny haciendo homenaje a su querido Puerto Rico para abrir la ceremonia que nos ha dejado muchos momentos para la historia, ¡bravo! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pedro Pascal Pedro Pascal Credit: Splash News/The Grosby Group El actor de origen chileno y estrella de The Last Of Us (HBO) y The Mandalorian (Disney+) aparece sonriente y muy bien resguardado saliendo de un restaurante de moda en Nueva York. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

