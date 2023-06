Madonna está hospitalizada, ¿pronóstico poco favorable? Ha causado sorpresa el anuncio de la hospitalización de Madonna, tendrá que pausar sus compromisos profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna Credit: Frazer Harrison/Getty Images Este miércoles 28 de junio de 2023, se dio a conocer que Madonna está hospitalizada debido a un problema de salud que le ocurrió el pasado fin de semana. Fue Guy Oseary, gerente de talentos y productor, quien dio a conocer esta información. "El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en la UCI", escribió Oseary en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica. Se espera una recuperación total". La cantante de 64 deberá pausar sus compromisos profesionales, incluyendo los conciertos que son parte del Celebration World Tour, está gira es uno de los festejos con los cuales la intérprete de "Vogue" celebra 40 años de carrera ininterrumpida. Así, las presentaciones, que iniciarían el 15 julio en Vancouver, Canadá, no podrán llevarse a cabo debido a esta situación de salud. "En este momento necesitaremos pausar todos los compromisos, lo que incluye la gira", continuó."Compartiremos más detalles contigo tan pronto como los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio para la gira y para los espectáculos reprogramados". "Ella está fuera de la UCI ahora y se está recuperando", le dijo una fuente a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha trascendido que la famosa fue encontrada inconsciente y tuvo que ser intubada durante unos días. Se sabe que el último problema de salud de Madonna fue a fines de 2020 cuando se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera, once meses después de sufrir una lesión durante su gira Madame X la obligó a cancelar varios shows, cómo está ocurriendo en esta ocasión.

