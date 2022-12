Madonna escandaliza al celebrar con lencería las Navidades junto a sus hijos Algunos fans de Madonna criticaron que la polémica cantante compartiera un video navideño con sus hijos en el que aparece vistiendo lencería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna continúa generando controversia con sus inusuales y poco convencionales video en redes sociales, que no acaban de ser del agrado de todos sus seguidores. La Reina del Pop, de 64 años, hace todo lo posible por seguir vigente y atraer a la nueva generación de fanáticos, como fiel usuaria de las redes sociales. Mientras el mundo del entretenimiento publicó imágenes y vídeos clásicos para desearle felices fiestas a quienes apoyan su trabajo, Madonna optó por compartir un atrevido vídeo, que ha generado la respuesta negativa de algunos de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madonna y su hijos Credit: Instagram/@madonna La grabación muestra a la artista en reveladora lencería de color negro, viendo fijamente a la cámara, al son de su versión de 'Santa Baby' - la cual lanzó a finales de los años noventa - antes de compartir una imagen junto a sus cuatro hijos adoptivos: David, de 17 años; Mercy, de 16; y las gemelas Stelle y Estere, de 10. Su elección de imágenes hizo cuestionar al público su comportamiento como madre y como artista a estas alturas de su vida. "Estoy incómoda", declaró un fanático. "¿Quién le deja hacer esto?", cuestionó otro. "¿Lo que busca es ver cuan espeluznante se puede llegar a ser?", dijo un tercero. Como es usual, la cantante no respondió a los comentarios. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la Chica Material causa revuelo con sus videos y fotografías en redes.

