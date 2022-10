Madonna desestabiliza a la red insinuando que es gay "Si no le atino, soy gay", exclamó la actriz y cantante de 64 años, aparecer arrojando unos panties color de rosa en un video que coincide con el Día para salir del armario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna Credit: TikTok/Madonna Es uno de los íconos más grandes de la música pop de los últimos tiempos cuyo legado en la moda y el cine es indiscutible. Y a pesar de sus múltiples escándalos en sus años de juventud, divorcios y sorpresivos posts en redes, Madonna lo ha vuelto a hacer: ha dejado boquiabiertos a los fans con un video que colgó este domingo donde insinúa que es gay. El clip surgió en la cuenta oficial de TikTok de la intérprete y madre de seis hijos, de 64 años y en él aparece la artista sosteniendo unas pantaletas de encaje color de rosa con una leyenda que dice: "¡Si le atino, soy gay!". Luego se observa a Madonna arrojándolas hacia un cesto de basura, sin atinarle. El video termina con la también empresaria frente a la cámara con mirada coqueta y dándose la media vuelta. El video coincide con la celebración del Día Nacional para Salir del Armario, o Coming Out Day, que se celebra este lunes en Estados Unidos: @@madonna En otro post de Instagram Madonna publicó un video donde la compararon con Marilyn Manson: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madonna ha dado mucho de qué hablar recientemente con sus apariciones públicas al lado de la cantante dominicana Tokischa. Incluyendo una muy comentada donde se besaron en público.

