Madonna muestra sus partes íntimas a los 63 años en unos NFT: "Estoy dando luz al arte" La eternamente controversial Madonna se defiende de quienes la consideran demasiado mayor para vender NFT con reproducciones 3D de sus genitales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna mantiene a los 63 años la capacidad de generar polémica mostrando su traje de Eva, tal y como lo hacía cuando era una veinteañera. Incluso ahora se atreve a ir un poco más allá y dejar plasmado mediante las nuevas tecnologías un modelo en tercera dimensión de su vagina. Los fanáticos y críticos de la controversial intérprete, que recientemente se presentó en Colombia como invitada a uno de los conciertos de Maluma, quedaron perplejos al descubrir la nueva colección de los populares NFT [Non Fungible Tokens], de la artista. No era para menos. La polémica colección muestra a la cantante de Like a Virgin dando a luz a mariposas, insectos y árboles como parte de un trío de videos que título 'Madre de la tecnología', 'Madre de la creación' y 'Madre de la evolución'. Pero lo que sin duda ha dejado a sus seguidores sin aliento ha sido el bono de la serie: una imagen en 3D ¡de sus genitales! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madonna Madonna | Credit: Madonna/Instagram Por supuesto que la audiencia no tardó en expresar su sentir. "Justo cuando pensabas que no podría haber algo más insólito", escribió un seguidor en Twitter. "No. Para nada interesado en ver un modelo en 3D de cualquiera de las partes privadas de Madonna", expresó otro. Un tercero replicó: "Imagino que la única pregunta es porque se sentiría con la necesidad de hacer ¡tal cosa!". Madonna Madonna | Credit: Madonna/Instagram Pero la cantante no se quedó callada y defendió sus acciones y su derecho a posar desnuda, para mostrarse tal y como llegó al mundo. "Estoy haciendo lo que han estado haciendo las mujeres desde el principio del tiempo, lo cual es dar a luz", expresó la cantante en entrevista con el creador digital Mike Winkerlmann, según el New York Post. "Pero en un nivel más existencial. Estoy dando a luz al arte y la creatividad y estaríamos perdidos sin ninguna de las dos". La artista explicó la controversial creación. "Creo que es realmente importante que hubo mucho pensamiento y conversación para crear estos vídeos", dijo. "Pienso que necesitamos un bosque con insectos horripilantes saliendo de mí". Los fondos recaudados de las creaciones serán donados a organizaciones no lucrativas como National Bail Out, V-Day y Voices of Children.

