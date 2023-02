La evolución de Madonna: Así ha cambiado su rostro a través de los años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madonna Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images; Christopher Polk/Variety via Getty Images De Chica Material a fenómeno en TikTok: Analizamos los mil rostros de Madonna. Empezar galería Madonna -63 Madonna 2023 Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images El aspecto irreconocible de la actriz y cantante de 64 años en la edición número 65 de los premios Grammy ha generado sorpresa y una lluvia de memes. Pero como todos sabemos, el rostro de la Chica Material no siempre lució de esta manera ¡es hora de repasar su evolución a través de los años! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio 1978 <p>Una jovencísima Madonna Louise Ciccone se asoma luce su juvenil y fresco rostro recién llegada de su natal Detroit a la ciudad de Nueva York para alcanzar sus sueños de convertirse en bailarina de danza contemporánea.</p> Una jovencísima Madonna Louise Ciccone se asoma luce su juvenil y fresco rostro recién llegada de su natal Detroit a la ciudad de Nueva York para alcanzar sus sueños de convertirse en bailarina de danza contemporánea. 2 de 8 Ver Todo 1985 Madonna 1985 Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Luciendo sus clásicas cejas pobladas y en la cima de la fama la Chica Material presume sus American Music Awards. Eran los tiempos de La Chica Material. 3 de 8 Ver Todo Anuncio 1989 Madonna 1989 Credit: Larry Busacca/WireImage Cabello corto y rostro pálido —y con éitos como "La Isla Bonita" y "Like A Prayer" sonando en la radio— la cantante presumía su look al estilo Marilyn Monroe con aires punk. 4 de 8 Ver Todo 1995 Madonna 12th Annual MTV Video Music Awards 1995 Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images En la doceava edición de los MTV Video Music Awards la rubia apareció vestida en creaciones de Tom Ford para la marca Gucci de pies a cabeza y luciendo los cachetitos que a todos conquistaron desde un principio. 5 de 8 Ver Todo 1999 <p>Edición número 41 de los premios Grammy. Shrine Auditorium de Los Angeles, CA. Madonna presume sus cuatro gramófonos dorados luciendo un estilo con aires de geisha y sus cada vez más pronunciados músculos.</p> Edición número 41 de los premios Grammy. Shrine Auditorium de Los Angeles, CA. Madonna presume sus cuatro gramófonos dorados luciendo un estilo con aires de geisha y sus cada vez más pronunciados músculos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2018 Madonna visits MDNA SKIN Counter at Barneys New York, Beverly Hills 2018 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Madonna's MDNA SKIN En el año en que la diva cumplió sus 60 años presentó su línea de productos de belleza MDNA. Su rostro comenzaba a evolucionar a una etapa más madura. 7 de 8 Ver Todo 2022 En abril pasado la diva dejó a todos boquiabiertos con este video de TikTok —uno de muchos que ha colgado haciendo gestos bizarros— y que la han convertido en todo un fenómeno en la plataforma. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

