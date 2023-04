A horas de su final, La casa de los famosos vive un momento mágico y de lágrimas Una de sus finalistas, Madison, fue protagonista de una escena que ninguno de sus compañeros finalistas olvidará. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A un día de que se pronuncie el nombre del ganador o ganadora de la tercera edición de La casa de los famosos, el reality acaba de vivir uno de sus momentos más emocionantes y entrañables. Su protagonista ha sido Madison quien, ante lo sucedido, rompió a llorar sin consuelo. Lo que comenzó como algo simbólico a lo que no dio importancia en exceso, terminó convirtiéndose en algo muy significativo. La participante se hizo un mar de lágrimas al sentir que lo sucedido a horas del fin del programa es una señal del más allá y, especialmente, de sus familiares fallecidos que ya están en el cielo. "No estoy sola, esto es una señal, no es una coincidencia", dijo Madison una y otra vez y con el rostro mojado en llanto. La casa de los famosos Credit: Telemundo Esa misma mañana, la concursante vio una mariposa, algo que para ella, igual que en su momento para Juan Rivera, pudo ser la visita de sus ángeles. Sin embargo, desapareció y no se volvió a dar más importancia al tema... Hasta más tarde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que parece la misma mariposa, según Madison, regresó. Y no solo eso, estuvo posada, primero en la mano de Pepe Gámez y, más tarde y de forma prolongada, en la muñeca de la modelo puertorriqueña. Allí se mantuvo un buen rato, lo que provocó que llorara de emoción y casi sin consuelo sintiendo que sus seres queridos vinieron a decirle que todo está bien, que esté tranquila y feliz. Madison, que opta como una de las candidatas favoritas a ganar, fue consolada por Pepe y se aferró a este momento como uno que jamás olvidaría, con un motivo que siente que pronto descubrirá. Exactamente un día después, este lunes 24 de abril, La casa de los famosos 3 llega a su fin en una gala que promete estar llena de emoción y grandes sorpresas.

