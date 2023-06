"Mi corazón está muy feliz": Madison rompe el silencio tras su video viral con Pepe Gámez La ganadora de La casa de los famosos 3 y el actor mexicano fueron captados el pasado fin de semana de lo más acaramelados en Nueva York. Ahora Madison ha hablado al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Madison Anderson; Madison y Pepe besándose | Credit: Instagram Madison; Instagram El pasado fin de semana se hizo viral un video en el que los participantes de La casa de los famosos 3, Madison Anderson y Pepe Gámez, aparecían juntos y de lo más acaramelados –con romántico beso incluido– cenando en un restaurante en Nueva York. Las imágenes fueron grabadas por un curioso que se encontraba en el lugar y no tardaron en acaparar titulares en incontables medios de comunicación. Ni la modelo puertorriqueña ni el actor mexicano se habían pronunciado hasta ahora al respecto sobre este video que ha dado tanto de qué hablar en las redes sociales. Madison rompió el silencio este lunes en una entrevista para MoluscoTV. "Estoy supersorprendida que en una ciudad como Nueva York hay gente grabándome cuando estoy en lo mío", expresó la ganadora de la tercera temporada del exitoso reality show de la cadena Telemundo. Madison Madison y Pepe son grabados besándose en Nueva York | Credit: Instagram "Yo soy una mujer supertransparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada, o sea no solamente en mis relaciones, también con mi familia", continuó. "Entonces sí es un poquito chocante para mí porque quiero proteger lo único que tengo que es mi vida privada". La cantante, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, reconoció que "es fuerte ese aspecto de ser famosa", "pero es parte de, entonces hay que aprender a bregar". Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Madison no habló directamente de su relación con Pepe –el entrevistador tampoco quiso ahondar en ello para respetar su privacidad–, pero aseveró que su corazón "está muy feliz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solamente contéstame a esta pregunta y con eso termino el tema de Pepe Gámez. ¿Estás contenta? ¿Te sientes feliz?", le preguntó el animador puertorriqueño. Madison Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson A lo que Madison respondió: "Mi corazón está muy feliz". Como dice el refrán, a buen entendedor pocas palabras bastan.

