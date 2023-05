Madison y su novio Conn ¡terminaron su noviazgo! La ganadora de La casa de los famosos 3 confirmó la noticia en el programa Al rojo vivo (Telemundo). "Estoy soltera". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Madison Anderson y su novio Conn | Credit: Instagram Conn; Instagram En casa con Telemundo La vida de Madison Anderson ha dado un giro de 180 grados desde que se convirtiera la semana pasada en la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. La modelo y cantante de madre puertorriqueña y padre estadounidense entró en su día en la casa más famosa de la televisión hispana siendo una de las concursantes menos conocidas y hoy cuenta con una importante legión de seguidores que la apoya incondicionalmente. Tras su salida de la casa, la que fuera primera finalista en el certamen Miss Universo 2019 no ha dejado de estar presente en los diferentes programas de Telemundo hablando sobre su participación en el exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Incluso tuvo la oportunidad de debutar como conductora en el show En casa con Telemundo. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Había, sin embargo, una pregunta que se repetía en todas las entrevistas y que la exhabitante de La casa de los famosos 3 trataba siempre de esquivar como podía: su noviazgo con Conn, el empresario con el que mantenía una relación de tres meses cuando entró a la casa. "En estos momentos yo quiero hablar de mi experiencia, de cómo me siento, de esta victoria tan especial", respondía Madison cada vez que alguien le preguntaba sobre el tema. Conn Conn, novio de Madison Anderson | Credit: Instagram Conn Davis; Telemundo Este lunes, en una entrevista para Al rojo vivo (Telemundo) en la que también estaba presente su compañero Pepe Gámez, el tercer finalista de La casa de los famosos 3, la modelo se pronunció por primera vez sobre el tema y confirmó lo que ya era un secreto a voces para muchos. "¿Madison tú llegaste a hablar con quien fue tu pareja?", le preguntó Lourdes Stephen. Madison Anderson Madison y Pepe en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Al rojo vivo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, pude hablar con él", respondió ella. "¿Y qué pasó? ¿Están juntos o no?", quiso saber la periodista dominicana. Madison Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson "Estoy soltera", confirmó Madison sin dar más detalles. A lo que Lourdes comentó: "Madison está soltera, aquí lo dijo en Al rojo vivo en exclusiva".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madison y su novio Conn ¡terminaron su noviazgo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.