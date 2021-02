Close

Madison LeCroy niega supuesto affaire con Alex Rodríguez: "No deseo nada malo para su familia ni para la mía" La estrella del show de telerrealidad Southern Charm, de Bravo, rompe el silencio tras acusaciones de un supuesto affaire con Alex Rodríguez, el prometido de Jennifer López. ¡Esto fue lo que reveló! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Madison LeCroy rompe el silencio tras rumores de supuesto affaire con Alex Rodríguez. La despampanante rubia, estrella del show de telerrealidad Southern Charm, dijo a Page Six: "He tratado de mantenerme lo más callada posible. No deseo nada malo para su familia ni para la mía". LeCroy niega categóricamente los rumores de romance con el prometido de Jennifer López: "Definitivamente somos inocentes en esto", aclaró. El escándalo se desató cuando en el último episodio de la serie de Bravo, Craig Conover acusara a LeCroy de haberle sido infiel a su entonces novio, Austen Kroll, teniendo relaciones románticas con otros hombres, incluyendo Rodríguez. "Estabas viajando por todo el país acostándote con hombres, con hombres casados", dijo Conover en el show. "Antiguos jugadores de la MLB, eso es lo que estabas haciendo durante la cuarentena... Tú viajaste a Miami a acostarte con un antiguo jugador de la MLB". LeCroy negó el supuesto affaire con el exjugador de beisbol de las grandes ligas. "Sométanme a un detector de mentiras. Yo nunca viajé a Miami. Eso es falso", dijo. Tanto Conover como el exnovio de McCroy, Austen Kroll, dijeron en el programa que ella había presumido sus mensajes con el antiguo atleta de origen dominicano. Si bien no sacaron el nombre de este misterioso caballero al aire, LeCroy alegó a Page Six que sí se estaban refiriendo a Alex Rodríguez, pero que ella nunca había conocido a A-Rod en persona. Además añadió que Rodríguez "nunca le ha sido infiel a su prometida conmigo", aunque dijo que supuestamente hablaba con él de vez en cuando, "nada constante". Además enfatizó que nunca ocurrió "nada físico" entre ellos y que él era solo "un conocido". Image zoom Credit: Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Ryan Liu/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo esto pasó hace un año, pero ahora fue que salió al aire", dijo LeCroy sobre la etapa en que supuestamente "hablaron por teléfono". Una fuente cercana a Rodríguez, de 45 años, aseguró a People que los rumores son falsos y "Alex nunca la conoció". Si bien ni A-Rod ni JLo han comentado sobre esta noticia, Rodríguez compartió un video en Instagram junto a su futura esposa, en el que se ve a López feliz de la vida interpretando una canción de rock. Al parecer estos rumores no han afectado a la pareja.

