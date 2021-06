¡Sin pensar en A-Rod! Madison LeCroy presume su nuevo amor en Instagram Mientras Jennifer López vive su amor con Ben Affleck y Alex Rodríguez disfruta su soltería, Madison LeCroy del reality show Southern Charm presume a su nuevo novio en Instagram. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Madison LeCroy, estrella del reality show Southern Charm, se muestra feliz en Instagram con nuevo novio. Si bien la guapa rupia no reveló la identidad del apuesto galán, aseguró que estaba "súperfeliz". LeCroy negó rumores de romance con Alex Rodríguez cuando él todavía era pareja de Jennifer López. La estadounidense de 30 años publicó fotos en sus redes sociales paseando en un barco con su nuevo novio, abrazados y besándose en Lake Tahoe. Los enamorados se hospedaron en Edgewood Tahoe Resort. "El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la cual ellos finalmente se separaron", dijo una fuente a Page Six sobre el fin de la relación de JLO y A-Rod. "Ya habían problemas, pero Jennifer se sintió muy avergonzada por esto", añadió esta fuente sobre los rumores de infidelidad por parte de A-Rod. LeCroy aseguró que ellos solo se habían llamado por FaceTime y negó rotundamente que A-Rod le haya sido infiel a López con ella. Fuentes cercanas a Alex Rodríguez aseguraron que él nunca había conocido a LeCroy. Alex Rodriguez y Madison Lecroy Credit: Jamie McCarthy/FilmMagic; Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que se anunció la ruptura de JLO y A-Rod, López se ha mostrado feliz junto a su exprometido Ben Affleck. Por su parte, Alex Rodríguez ha pasado tiempo con sus hijas. El exbeisbolista de origen dominicano fue visto en el gimnasio con su exesposa Cynthia Scurtis. Y a juzgar por estas fotos publicadas por Madison LeCroy en Instagram, ella está enamorada y disfrutando su vida.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Sin pensar en A-Rod! Madison LeCroy presume su nuevo amor en Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.