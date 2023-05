Madison Lecroy alega que A-Rod quería hacerla su "amante" estando comprometido con JLO La modelo Madison Lecroy alega que Alex Rodríguez intentó seducirla estando él comprometido con Jennifer López. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La modelo Madison Lecroy alega que Alex Rodríguez trató de convertirla en su amante cuando él aún era pareja de Jennifer López. En el podcast de Craig Conover Pillows and beer, Madison contó que no podía creer cuando supuestamente vio el primer mensaje del expelotero de raíces dominicanas. "Ese hombre que está saliendo con (Jennifer López) no está en mis mensajes privados ahora mismo", confiesa que fue lo que ella pensó. En el 2021, Madison Lecroy negó haber tenido un affaire con Alex Rodríguez. "Nunca le ha sido infiel a su prometida conmigo", dijo hace dos años Page Six, refiriéndose en aquel entonces a JLO, quien ahora está casada con Ben Affleck. Lecroy dijo que nunca había conocido a Rodríguez en persona. Según ella, él empezó a escribirle a preguntarle qué gimnasios estaban abiertos en su vecindario durante la pandemia del coronavirus. Austen Kroll, quien era novio de LeCroy en aquel momento y estaba grabando el podcast también, dijo sobre A-Rod: "No paraba de llamarte por FaceTime hasta la saciedad". Alex Rodriguez Y Jennifer Lopez Credit: Daniele Venturelli/WireImage La modelo estadounidense y estrella del show de telerrealidad Southern Charm alega que tuvo que parar los avances románticos del expelotero. "Le dije: 'Si estás buscando a una amante –que claramente lo estaba– no voy a ser yo'. Soy material de esposa", dijo la modelo. Kroll dijo que supuestamente Rodríguez le envió a Madison varios itinerarios de vuelos para que ella fuera a visitarlo a Florida, pero que ella nunca aceptó. "La gente todavía no me cree. Lo juro por Dios, nunca, nunca, he visto a esta persona", dijo ella sobre A-Rod. El vocero de Alex Rodríguez, Ron Berkowitz, desmintió las nuevas declaraciones de Madison LeCroy. "Sus 15 minutos de fama se han acabado, y está intentando conseguir el minuto 16. Por favor, dejen de hacer perder el tiempo a todo el mundo con estas falsas narrativas. Eran mentira hace dos años y siguen siéndolo", dijo a Page Six. Madison Lecroy Credit: Derek White/Getty Images for TBT Magazine Powered By Berman Law Group SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2021, después de cuatro años de relación, Rodríguez y Jennifer López anunciaron que habían puesto fin a su compromiso para casarse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madison Lecroy alega que A-Rod quería hacerla su "amante" estando comprometido con JLO

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.