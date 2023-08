Madison Anderson ya convive con los padres de Pepe Gámez La relación amorosa entre la ganadora de La casa de los famosos 3 y el actor mexicano marcha a las mil maravillas a cuatro meses de la final del exitoso reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison y Pepe Pepe Gámez y Madison Anderson | Credit: Instagram Pepe Gámez Dicen que de la amistad al amor hay solo un paso y Madison Anderson y Pepe Gámez son el claro ejemplo de ello. La ganadora de La casa de los famosos 3 y el actor mexicano, quienes se conocieron en el exitoso reality show de Telemundo, revolucionaron el pasado domingo las redes sociales tras compartir unas imágenes en las que se dejan ver juntos por primera vez disfrutando de su amor. "A veces un extraño puede traer un nuevo significado a tu vida", escribieron junto a las instantáneas, confirmando así lo que ya era un secreto a voces para muchos. Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! | Credit: Instagram Pepe Gámez La relación entre ambos van tan en serio que la modelo de madre puertorriqueña ya convive con los padres de Pepe. Así lo prueba la imagen que compartió recientemente el actor a través de sus historias de Instagram en la que se puede ver a Madison posando de lo más sonriente en compañía de Pepe y sus padres desde México. Madison Anderson Madison Anderson posa con Pepe y sus padres | Credit: Instagram Pepe Gámez El finalista de La casa de los famosos 3 mantiene una relación muy cercana con sus progenitores. "Mis padres son sin duda mi mayor motivación y ejemplo de vida", ha declarado en más de una ocasión. Por lo que el hecho de que Madison ya esté conviviendo con ellos dice mucho de lo unidos que están como pareja y la importancia que le están dando a su noviazgo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que esta es la buena porque nunca había visto foto de Pepe con sus papás y alguna novia", comentó una seguidora del actor por medio de las redes sociales. "Se ve que esta relación van muy en serio y que Madison adora a los suegros y viceversa. Estoy segura de que esta relación es para toda la vida. Pepe y Madison son almas gemelas", se puede leer en otro de los comentarios que inundaron las redes. ¡Qué viva el amor!

