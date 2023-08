Madison Anderson y Pepe Gámez ¡ya no ocultan su amor! La ganadora de La casa de los famosos 3 y el actor mexicano compartieron unas imágenes a través de las redes sociales con las que confirmarían su noviazgo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson; Pepe Gámez Su historia inició como una bella amistad dentro del exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo) que generó pasiones entre el público. "Se convirtió sin darnos cuenta en un verdadero ejemplo de lo que es la amistad real. De esas que hoy día pocas veces se consigue. Cuando salí y vi los videos jamás imaginé que hubiera causado tanto impacto", confesaba en su día Madison Anderson al ser preguntada por el tema. Y, poco a poco, esa amistad se fue transformando en amor. Un amor que ambos comenzaron a vivir en un discreto segundo plano fuera de la casa más famosa de la televisión hispana. Públicamente, tanto Madison como Pepe reconocían tener el corazón "muy feliz", sin embargo, ninguno se animaba a señalar al otro como el causante de esa felicidad. Madison Anderson Madison Anderson en México | Credit: Instagram Madison Anderson "Estoy viviendo un día a la vez, disfrutando el momento. La vida muchas veces nos sorprende de una manera hermosa. Estoy enfocada en mí en este momento, pero voy a dejar que las cosas fluyan", comentaba Madison al ser preguntada meses atrás por la posibilidad de un noviazgo entre ambos. Pepe Gámez Pepe Gámez en México | Credit: Instagram Pepe Gámez Hoy su relación amorosa ha dejado de ser un secreto a voces. Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! | Credit: Instagram Madison Anderson/Pepe Gámez Madison y Pepe publicaron este domingo unas románticas imágenes a través de las redes sociales en las que por primera vez se dejan ver juntos disfrutando de su amor. Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! | Credit: Instagram Madison Anderson; Pepe Gámez "A veces un extraño puede traer un nuevo significado a tu vida", fueron las palabras con las que compartieron las instantáneas. Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! | Credit: Instagram Pepe Gámez Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! Madison Anderson y Pepe Gámez ¡juntos! | Credit: Instagram Pepe Gámez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¡Qué sorpresa!", comentó con ironía el actor argentino Diego Soldano, quien convivió con Madison y Pepe en el exitoso reality show de Telemundo. "Me haré la sorprendida", escribió por su parte la también concursante de La casa de los famosos 3 Nicky Chávez. "Estoy temblando de la emoción. Voy a llorar", se puede leer en otro de los miles de comentarios que recibió al instante la publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madison Anderson y Pepe Gámez ¡ya no ocultan su amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.