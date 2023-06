¿Madison Anderson y Pepe Gámez juntos en México? ¡Aquí las imágenes! La ganadora de La casa de los famosos 3 y el actor mexicano estuvieron recientemente visitando los Cenotes Santa Bárbara, un lugar mágico ubicado en el estado mexicano de Yucatán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Madison Pepe Gámez y Madison Anderson | Credit: Instagram Pepe Gámez; Instagram Madison Anderson "Yo soy una mujer supertransparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada". Así respondía semanas atrás Madison Anderson al ser preguntada por el video que se hizo viral en las redes sociales en el que es captada besándose en un restaurante en Nueva York con quien fuera su compañero en La casa de los famosos 3, Pepe Gámez. Una privacidad que también defendía el actor mexicano. "Estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado", declaraba Pepe en otra entrevista. Y así, de manera privada, es como la modelo y cantante de madre puertorriqueña y padre estadounidense y el intérprete de 39 años han decidido vivir su relación fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión de habla hispana. Madison Anderson Pepe Gámez Left: Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Right: Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Los exhabitantes del exitoso reality show de Telemundo están siendo muy discretos con respecto a cómo están viviendo el inicio de la que podría ser una hermosa historia de amor. Tanto Madison como Pepe quieren cuidar su relación, alejarla del ruido mediático y sobre todo blindarla de las críticas para que lo que están comenzando a construir sea lo más íntimo y genuino posible. ¿Juntos en México? Madison y Pepe estuvieron recientemente en México visitando los Cenotes Santa Bárbara, un lugar mágico ubicado en el estado mexicano de Yucatán. Pepe Gámez Pepe Gámez en los Cenotes Santa Bárbara | Credit: Instagram Pepe Gámez Tanto la modelo como el actor publicaron imágenes a través de sus respectivos perfiles de Instagram en las que aparecen disfrutando de este espectacular rincón del planeta, pero ni en las instantáneas de Pepe hay rastro de Madison ni en las de Madison de Pepe. Madison Anderson Madison Anderson en los Cenotes Santa Bárbara | Credit: Instagram Madison Anderson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco publicaron las imágenes el mismo día. Mientras que Pepe lo hizo el fin de semana, Madison optó por compartir sus recuerdos unos días más tarde, el martes. Pepe Gámez Pepe Gámez en los Cenotes Santa Bárbara | Credit: Instagram Pepe Gámez Madison Anderson en los Cenotes Santa Bárbara Madison Anderson en los Cenotes Santa Bárbara | Credit: Instagram Madison Anderson Pepe Gámez en los Cenotes Santa Bárbara Pepe Gámez en los Cenotes Santa Bárbara | Credit: Instagram Pepe Gámez Aunque no se dejaron ver juntos en ninguna de las instantáneas y videos que compartieron con sus seguidores, todo parece indicar que ambos estuvieron disfrutando de este mágico lugar juntos. Lo que sin duda tiene muy felices a los fans de esta bella parejita ya que quiere decir que su relación marcha a las mil maravillas.

